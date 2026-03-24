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김기문 중기중앙회장 불출마 선언...'종신 회장' 논란 마침표

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'연임제한 폐지' 논란에 입장문 발표
"힘든 환경 처한 중소기업 위해 최선"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = '종신 회장' 논란으로 연일 도마 위에 올랐던 김기문 중소기업중앙회장이 불출마를 선언하면서 논란에 마침표를 찍었다.

24일 김기문 회장은 입장문을 통해 "이번 임기를 끝으로 중앙회장직을 마무리할 것임을 분명히 밝힌다"며 "중소기업중앙회장 임기와 관련해 현행 제도가 유지되기를 바란다"고 밝혔다. 김기문 회장의 임기는 내년 2월까지다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김기문 중소기업중앙회 회장이 24일 오전 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '더불어민주당-중소기업중앙회 중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회'에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.03.24 ryuchan0925@newspim.com

김기문 회장은 "임직원 시무식 및 전임 노조위원장 면담을 통해 더 이상 회장직에 대한 출마 의사가 없음을 밝힌 바 있지만, 일부 회원과 협동조합 이사장들의 뜻을 존중해 입장 표명을 미뤄왔다"며 "법 개정 논의가 연임 여부와 결부되면서 논란이 지속돼 공식 입장을 밝히게 됐다"고 전했다.

또 "남은 임기 중동 전쟁 등 여러 힘든 환경에 처한 중소기업과 소상공인을 위해 최선을 다하겠다"며 "차기 중앙회장도 공정하고 투명하게 선출돼 중소기업계의 화합이 이뤄질 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김기문 회장은 이번 불출마 선언을 통해 본인을 둘러싼 '종신 회장' 논란의 종지부를 찍었다.

지난해 12월 정진욱 더불어민주당 의원이 중기중앙회장과 협동조합 이사장의 연임 제한 규정을 폐지하는 내용의 중소기업협동조합법 개정안을 대표발의한 이후, 줄곧 김기문 회장의 3연임을 위한 포석이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

특히 현행법상 김기문 회장의 재출마가 불가능한 상황에서 연임 제한을 없애는 내용의 법안이 발의되면서 논란이 증폭됐다. 현행법상 중기중앙회장은 1회, 협동조합 이사장은 2회까지만 연임할 수 있다.

김기문 회장은 지난 2007년부터 2014년까지 8년간 23·24대 중기중앙회장을 역임했으며, 한 차례를 건너뛴 뒤 2019년과 2023년 두 차례 연속으로 회장에 선출됐다.

중기중앙회와 노동조합(노조)에서는 조직의 사유화를 이유로 입법 추진에 즉각적으로 반발했다. 여기에 소관부처인 중소벤처기업부도 "연임 제한은 특정 임원의 장기간 재임에 따른 폐해를 방지하기 위한 것이고, 최근 조합장 연임 제한이 강화되는 추세"라며 신중한 검토가 필요하다는 의견을 전했다.

stpoemseok@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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