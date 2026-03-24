从内容制作到品牌门面 AI模特走入韩国时尚营销核心

纽斯频通讯社首尔3月24日电 韩国时尚业已不再满足仅将人工智能（AI）技术用于海报、广告等内容制作，而是进一步推出以前置AI模特为核心的营销战略。

图为VOV推出的AI模特（左）与BUNTRÄU男装系列AI模特。【图片=新世界国际、GS SHOP提供】

据业界23日消息，新世界国际旗下时尚子公司新世界TOM BOY运营品牌VOV本月公开全新模特"维多利亚"（Victoria）。

维多利亚是VOV与香港出身、现定居澳大利亚的插画师Stella Leuna合作的品牌角色，通过AI技术转化为拟人模特。其特点是将源自插画的人物以写实模特呈现，生动传达品牌的世界观与信息。

今年迎来创立29周年的VOV正超越以往的休闲形象，进行品牌重塑，转型为面向30-40岁职场女性的品牌。品牌计划通过AI模特立体展现新女性形象，构建差异化品牌战略。

在电视购物行业率先加速应用AI的GS SHOP，本月在推出自有时尚品牌"BUNTRÄU"男装系列时也启用AI男模。

GS SHOP为生动表现BUNTRÄU强调的面料弹性和灵活性，利用AI模特制作商品海报。在品牌宣传视频中，AI模特以灵活的动作和多样的姿势介绍品牌特点。

AI模特的优点不仅在于降低成本，更在于它能够以传统真人模特无法实现的方式进行内容创作。利用AI的营销效果也体现在数据上。

LF旗下代表品牌哈吉斯（HAZZYS）公开的"赛艇俱乐部活动"视频利用AI技术制作以英国剑桥大学赛艇俱乐部为背景的故事，巧妙连接1928年与2025年的品牌传承。 购买视频中介绍系列的顾客数量同比增长10%，视频中商品的销售额同比激增500%。

业界表示："随着AI普及，其应用范围正越来越广。为加强品牌竞争力，各品牌将以更多样的方式引入AI技术。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社