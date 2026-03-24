우범기 전주시장 예비후보, 시민 소통형 선거사무실 개소

접근성 강화 통한 열린 공간 조성 및 방문 소통 확대

전주 비전 공유 중심 체험형 선거공간 구성

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 재선에 도전하는 우범기 전주시장 예비후보가 시민과의 소통 강화를 위한 선거사무실 운영에 나섰다.

우범기 예비후보는 진북터널 인근 서신동 유엔미병원 건물 1층에 선거사무실을 마련하고 시민 방문을 기다리고 있다고 24일 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보가 출근인사하는 모습[사진=우범기 캠프]2026.03.24 gojongwin@newspim.com

이 사무실은 '시민 곁에 더 가깝게'를 목표로 지지자뿐 아니라 후보에 관심이 있거나 이해를 높이고자 하는 시민 누구에게나 개방된 공간으로 운영된다.

방문객에게는 우 예비후보가 직접 전주시 발전 구상을 설명하거나 봉사자들이 주요 정책과 비전을 안내할 예정이다.

또 사무실 내부에는 성장 과정과 학창 시절, 서울대학교 경영학과 졸업과 행정고시 합격 등 이력과 함께 민선 8기 전주시장으로서의 정책 구상과 철학을 담은 자료가 비치됐다.

우 예비후보는 "선거사무실에서 새로운 출발을 다짐했다"며 "시민 누구나 자유롭게 방문해 토론과 의견을 나누며 전주 발전 방향을 함께 만들어가길 바란다"고 말했다.

한편 우 예비후보는 이날 출근길 거리 유세를 시작으로 무료급식 봉사와 전북도 수필가협회 창립대회 참석 등 지역 곳곳을 돌며 지지를 호소했다.

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