파인텍, '조리 자동화 로봇' 1분기 개발 완료 목표

디스플레이 본딩 기술력 접목…푸드테크 신사업 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 본딩 장비 전문기업 파인텍은 푸드테크 로봇 신사업의 일환으로 조리 자동화 로봇을 개발하고 있다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 파인텍은 지난해부터 디스플레이 본딩 장비 기술력을 바탕으로 조리 자동화 로봇 개발에 착수해 현재 마무리 단계에 돌입했다. 1분기 내 개발을 완료하고 푸드테크 신사업을 본격적으로 확대할 계획이다.

파인텍은 정밀 본딩 기술력을 조리 자동화 로봇에 그대로 적용했다. 디스플레이 본딩 공정은 미세 단위의 정밀 단위를 요구하는 고난도 기술로 이를 조리 공정에 접목해 식재료 핸들링과 토핑 등 다양한 작업을 정밀하고 일관되게 수행할 수 있도록 설계했다. 이를 통해 단순 반복 작업을 넘어 고난도 요리까지 자동화가 가능하다.

파인텍 CI [CI=파인텍]

또한 산업용 장비 제조를 통해 축적한 자동화 라인 설계 역량을 기반으로 주방 환경에 최적화된 동선 시스템을 구현했다. 좁은 주방에서도 효율적으로 설치 및 운영이 가능한 것이 특징이다. 로봇 팔 구동은 정밀 제어 기술력을 바탕으로 부드럽고 정확한 움직임을 구현해 조리 품질의 균일성을 높였다. 동시에 장비 고장률을 낮추고 유지보수 효율성을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

회사 관계자는 "파인텍은 디스플레이 장비 분야에서 축적한 정밀 제어 및 자동화 기술력을 바탕으로 조리 자동화 로봇 개발을 안정적으로 추진하고 있다"며 "이번 조리로봇을 시작으로 서빙로봇 등 다양한 푸드테크 로봇으로 포트폴리오를 확장해 나갈 계획"이라고 설명했다.

이어 그는 "계획대로 1분기 내 개발을 완료하고 시제품 테스트 등을 거쳐 상용화에 속도를 낼 전망"이라며 "신성장 동력으로 추진중인 푸드테크 로봇 사업에서 가시적인 성과를 달성하고 기업가치 향상에 주력할 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com