원주시, 특례도시·R&D특구 '투트랙'으로 강원 산업수도 굳히기

어제 대도시 특례 제도 개선 촉구…오늘 R&D특구 산업 기반 데이터로 뒷받침

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 '대도시 특례 제도 개선'과 '강원연구개발(R&D)특구 산업 기반 강조'를 잇따라 내놓으며 강원 산업수도로서의 입지를 공고히 하고 있다.

24일 원주시에 따르면 원강수 시장은 전날 시정브리핑에서 현행 대도시 특례 제도가 인구 50만 명 기준에 묶여 있어 현실을 반영하지 못한다고 지적했다.

원주시는 인구 36만 8000명이지만 지역총생산(GRDP) 약 17조 원으로 강원도의 34%를 차지하고, 인근 지역의 의료·교육 수요까지 흡수해 생활권 인구가 약 55만 명에 달한다는 점을 근거로 들었다.

원주시청.[사진=원주시] 2025.08.13 onemoregive@newspim.com

원 시장은 단기적으로 '지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법' 제58조 개정을 통해 면적 기준을 1,000㎢에서 500㎢로 완화하고, 장기적으로는 인접 시군과의 광역적 기초통합까지 검토하겠다는 단계별 로드맵을 제시했다.

이날 원 시장은 "원주는 인구 기준으로만 보면 중소도시이지만, 산업·R&D·교통·의료 기능에서는 이미 대도시"이고, 이를 제도적으로 인정받아야 R&D특구·첨단산업 유치 등에서 더 강력한 행정 권한을 확보할 수 있다고 강조했다.

24일에는 강원 R&D특구의 성공 조건으로 원주의 산업 기반을 집중 부각했다. 원주는 강원 전체 사업체의 21%, 제조업 생산액의 52.1%(약 4조 9,000억 원)가 집중된 도내 최대 산업도시다.

의료기기 기업 180곳이 클러스터를 형성하고 있고, 반도체 소재·부품·장비 기업 유입과 함께 부론일반산업단지에 시스템반도체 신뢰성 검증센터 구축도 예정돼 있다. 2023년 이후 36개 기업과 9,281억 원 규모 투자 협약을 체결하며 산업 기반을 확대하고 있다.

두 발표는 같은 전략적 맥락에서 읽힌다. 특례도시 지정이 행정 권한 확대를 통한 '제도적 기반'이라면, R&D특구 산업 기반 강조는 기술사업화와 기업 유치를 위한 '실질적 경쟁력'을 보여주는 것이다.

대도시 특례가 확보되면 기업 유치·교통망·의료 서비스 관련 의사결정 권한이 강화돼 R&D특구 목표인 500개 기업 유치, 매출 4조 2,000억 원 증가, 7,800명 고용 창출에도 탄력이 붙을 수 있다.

원강수 시장은 "연구개발특구의 성패는 기업 성장과 일자리 창출 성과로 평가될 것"이라며 "산업 기반과 R&D 인프라가 집적된 원주는 특구 목표를 조기에 달성할 수 있는 최적의 도시"라고 말했다.

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