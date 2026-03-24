휴젤 웰라쥬, 움직이는 팝업 행사 개최

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤㈜의 클리니컬 코스메틱 브랜드 '웰라쥬(WELLAGE)'가 오프라인 체험형 행사를 통해 소비자 접점 확대에 나섰다.
웰라쥬는 매거진 '뷰티쁠'과 협업해 지난 19일부터 21일까지 총 3일간 대학교 캠퍼스와 성수동 일대에서 '무빙팝업'을 성황리에 종료했다. '무빙팝업'은 행사의 주요 타깃인 대학생 및 MZ세대를 중심으로 브랜드 경험을 강화하기 위해 기획됐다.
행사는 ▲19일 경희대학교 청운관 ▲20일 이화여자대학교 학생문화관 광장 ▲21일 성수 AK밸리 등에서 순차적으로 진행됐으며, 3일간 총 2800여명의 방문객들이 참여했다.
회사측은 현장 방문객을 대상으로 웰라쥬 대표 제품인 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'과 신제품 '리얼 히알루로닉 수딩크림' 체험 프로그램을 운영했다. 또 참여형 이벤트 '제품 뽑기'를 마련해 현장 방문객들의 흥미를 높이고 다양한 소비자 피드백과 바이럴 효과를 이끌어냈다.
휴젤 관계자는 "무빙팝업은 고객이 일상 공간에서 자연스럽게 브랜드를 접하고, 제품 우수성을 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 행사"라며 "앞으로도 다양한 오프라인 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
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