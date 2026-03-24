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구로다 전 BOJ 총재 "지금의 엔저는 과도...적정 환율 120~130엔"

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 전 총재는 23일 니혼게이자이신문과의 인터뷰에서 현재 일본 경제와 통화 질서의 미래를 비교적 낙관적으로 진단하면서도, 구조적 변화 가능성에는 주목해야 한다고 강조했다.

◆ "디플레이션 시대는 끝났다"

구로다 전 총재는 일본 경제의 가장 큰 변화로 '디플레이션 탈출'을 꼽았다.

일본은 1998년부터 2012년까지 약 15년간 장기 디플레이션에 시달렸다. 그러나 2013년 이후 대규모 금융완화 정책, 이른바 '아베노믹스'가 시행되면서 상황이 바뀌기 시작했다.

특히 결정적 전환점은 우크라이나 전쟁 이후였다. 물가 상승 압력이 커지면서 오랫동안 고착돼 있던 '디플레 마인드'가 무너졌고, 임금 상승이 본격화됐다. 2024년 춘계 임금 교섭(춘투)에서는 30여 년 만에 5%대 임금 인상이 이뤄졌고, 이후에도 비슷한 흐름이 이어지고 있다.

그 결과 일본 경제는 현재 ▲1%대 성장률 ▲2~3%대 물가 상승 ▲2%대 중반 실업률이라는 비교적 이상적인 조합을 보이고 있다. 특히 실업률은 완전고용 기준(약 3%)보다 낮은 수준으로, 구조적 인력 부족 상태에 들어섰다는 평가다.

구로다는 이를 "임금과 물가의 선순환 회복"이라고 정의했다.

이 같은 상황은 정책 대응 방식도 바꾸고 있다. 디플레이션 시기에는 대규모 금융 완화가 필요했지만, 지금은 오히려 과도한 정책 개입이 위험 요인이 될 수 있다는 것이다.

구로다는 현재 일본 경제를 "매우 안정적인 상태"로 평가하며, 재정 확대나 감세 정책은 오히려 균형을 깨뜨릴 수 있다고 경고했다.

특히 금리 정책에 대해서는 점진적 정상화를 강조했다. 급격한 긴축이 아니라, 경제의 성장률과 물가 흐름을 해치지 않는 범위에서 단계적으로 금리를 올려야 한다는 입장이다.

구로다 하루히코 전 BOJ 총재 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "달러 체제는 유지되지만...균열 가능성도"

국제 통화 질서에 대해서는 보다 신중한 전망을 내놓았다. 현재의 글로벌 금융 시스템은 사실상 '달러 본위 체제'이며, 단기간 내 변화 가능성은 낮다는 판단이다. 미국 경제 규모와 금융시장 깊이, 그리고 거래 편의성 측면에서 달러를 대체할 통화는 아직 없다는 것이다.

특히 위안화에 대해서는 자본 규제가 존재하는 한 국제 기축통화로 자리 잡기 어렵다고 선을 그었다.

다만 장기적으로는 변화 가능성이 존재한다. 그 핵심 변수로 꼽히는 것이 중앙은행 디지털 통화 CBDC다. CBDC가 도입되면 국가 간 결제 비용이 낮아지고 속도가 빨라지면서, 굳이 달러를 중개 통화로 사용할 필요성이 줄어들 수 있다.

특히 유럽이 적극적으로 도입을 추진 중인 디지털 유로가 확산될 경우, 국제 결제에서 유로의 비중이 높아질 가능성이 있다. 이는 달러가 완전히 대체되는 것이 아니라, 역할이 분산되는 형태의 변화로 이어질 수 있다.

엔화의 국제적 위상에 대해서는 현실적인 평가가 이어졌다. 일본 내에서는 디지털 통화 도입 필요성이 크지 않고, 엔화 기반 스테이블코인도 크게 확산되지 못하고 있다. 이는 국제 거래에서 엔화를 사용할 유인이 부족하기 때문이다.

구로다는 엔화의 국제화는 여전히 제한적이며, 달러 중심 구조 속에서 보조적 역할에 머무르고 있다고 진단했다.

미 달러화와 일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "적정 환율은 120~130엔"...과도한 엔저 경계

최근 외환시장에 대해서는 비교적 명확한 견해를 제시했다. 현재 1달러=150~160엔 수준의 엔저는 과도하며, 적정 수준은 120~130엔대라는 것이다.

또한 일본은 약 1조4000억 달러에 달하는 외환보유액을 바탕으로 충분한 시장 개입 여력을 갖추고 있다고 강조했다. 미 국채 형태의 자산 역시 실제로는 유동성이 높아 필요 시 활용에 문제가 없다는 설명이다.

구로다의 시각을 종합하면, 향후 통화 질서는 다음과 같이 요약된다. ▲달러 중심 체제는 당분간 유지 ▲그러나 CBDC 등 기술 변화로 역할은 점진적으로 분산 ▲엔화의 국제적 영향력 확대 가능성은 제한적이다.

goldendog@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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