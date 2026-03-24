영양군, 베트남·라오스 계절근로자 1차 232명 조기 입국

봄철 영농기 일손 부족 선제 대응

[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 봄철 영농기를 앞두고 베트남·라오스 계절 근로자 232명이 경북 영양군에 조기 입국했다.

이들 외국인 계절 근로자 232명은 23일부터 26일까지 순차적으로 입국해 영양군의 농가에 배치된다. 영양 지역 농가의 일손 부족이 크게 해소될 전망이다.

봄철 영농기를 앞두고 베트남·라오스 계절근로자 232명이 경북 영양군에 조기 입국했다.[사진=영양군]2026.03.24 nulcheon@newspim.com

24일 영양군에 따르면 이번 1차 입국 인원은 라오스 32명, 베트남 200명이다. 이들 계절 근로자는 계약 농가에 배치돼 봄철 영농기에 맞춰 본격 투입되며 약 8개월간 근로 후 11월 초에 귀국할 예정이다.

특히 올해는 농가의 의견을 적극 반영해 도입 시기를 평년보다 10일 이상 앞당겨 정식기 등 초기 영농 작업에 선제적으로 대응할 수 있도록 했다.

영양군은 입국 당일 오리엔테이션과 환영식을 통해 근로자들의 원활한 현장 적응을 지원하고 마약 검사와 통장 개설, 상해보험 가입 등 필수 절차를 신속히 진행해 영농 현장에 조기 투입될 수 있도록 조치할 계획이다.

이번에 입국한 근로자들은 고추, 상추, 배추 등 주요 작물 재배 농가에 배치돼 정식기 및 초기 생육 관리 작업을 수행하며 농번기 이전 인력 공백 해소에 기여할 것으로 기대된다. 아울러 영양군의 농업 기술을 익혀 귀국 후에도 활용할 수 있는 경험을 쌓게 된다.

영양군은 마약 검사비와 외국인 등록 수수료 지원, 부식 지원 등 계절 근로자의 안정적인 체류를 위한 다양한 지원 정책을 추진하고 있으며, 근로 조건 준수와 인권 보호를 위해 전담 통역요원과 함께 정기적인 현장 점검도 병행할 방침이다.

황영호 유통지원과장은 "봄철 영농 준비 시기에 맞춘 계절 근로자 조기 입국이 농촌 인력난 해소에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 체계적인 관리와 지속적인 지원을 통해 농가와 근로자 모두가 만족할 수 있는 사업이 되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

영양군은 올해 농가 의견을 반영해 3월, 4월, 6월, 7월 총 4차례에 걸쳐 외국인 계절 근로자를 도입할 계획이며 총 468농가에 1161명의 근로자를 배치해 농가 일손 부족 문제에 적극 대응할 방침이다.

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