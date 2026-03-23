北, 다카이치 '북일 정상회담 의향' 언급에 "日 원한다고 실현되는 것 아니다"

"만나려면 시대착오적 관행 결별 결심해야"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김여정 노동당 부장은 23일 북일 정상회담과 관련해 "일본이 원한다고 하여, 결심하였다고 하여 실현되는 문제가 아니다"고 말했다.
국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 이날 관영 조선중앙통신을 통한 담화에서 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일 워싱턴에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만난 자리에서 북일 정상회담에 대한 의향을 표시한 데 대해 언급하며 이같이 밝혔다.
김여정은 "일본 수상이 우리가 인정하지도 않는 저들의 일방적 의제를 해결해 보겠다는 것이라면 우리 국가 지도부는 만날 의향도, 마주앉을 일도 없다"며 "두 나라 수뇌들이 서로 만나려면 우선 일본이 시대착오적인 관행, 습성과 결별하겠다는 결심부터 서있어야 한다"고 주장했다.
김여정이 언급한 '일방적 의제'는 납북 일본인 문제로 보인다.
김여정은 "우리는 여전히 구태의연한 사고와 실현불가능한 아집에 포로되어 있는 상대와는 마주앉아 할 이야기가 없다"면서 "철저히 개인적인 입장이기는 하지만 나는 일본 수상이 평양에 오는 광경을 보고싶지 않다"고 덧붙였다.
yjlee@newspim.com