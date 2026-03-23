창원시, 27일 '제64회 진해군항제' 팡파르…"체류형 참여 축제"

다양한 프로그램·공연 참여형 축제 구성

안전과 교통 편의 조치 관람객 보호 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 오는 27일 개막식을 시작으로 4월 5일까지 진해구 전역에서 제64회 진해군항제를 열고 봄맞이 체류형 참여 축제를 선보인다.

진해군항제는 1952년 이순신 장군 동상 제막 추모제에서 유래한 행사로 1963년부터 본격 벚꽃 축제로 자리 잡았다. 진해 도심 36만 그루 왕벚나무가 역사와 낭만을 더한다.

제64회 진해군항제 포스터[사진=창원시] 2026.03.23

올해 슬로건은 '봄의 시작'이다. 단순 관람을 넘어 체험·공연·야간 프로그램으로 구성됐다.

주요 프로그램은 진해군악의장 페스티벌, 이충무공 추모대제·승전행차, 이충무공 승전기념 해상 불꽃쇼, 군부대 개방행사, 블랙이글스 에어쇼, 체리블라썸뮤직페스티벌, 군항 K-POP 댄스경연대회, 여좌천 별빛축제, 군항제 가요대전이다.

개막식은 27일 오후 6시 진해공설운동장에서 군항제와 군악의장 페스티벌 공동으로 열린다. 군악대·의장대 공연에 가수 이새벽·에녹 출연한다.

4월 1일 오후 8시 진해만 해상 불꽃쇼는 불꽃·음악·벚꽃 야경이 어우러진다. 창원시는 안전관리 인력 배치와 경찰·소방 협조로 관람객 보호를 강화한다.

야시장 개편으로 군항브랜드페어(중소기업 박람회)와 군항빌리지(벚꽃 먹거리 존)를 신설했다. 속천항 감성포차가 야간 분위기를 높인다.

체리블라썸뮤직페스티벌은 4월 3~5일 3일간 트롯데이·뮤직데이·밴드데이로 세대별 공연을 펼친다. AI 영상 공모전은 시민·관광객이 AI로 군항제 영상을 제작 공모한다. 수상작은 개막식과 SNS 홍보에 활용된다.

추모대제는 27일 오전 10시 북원로터리, 승전행차는 오후 3시 북원로터리~공설운동장 구간에서 군악의장팀·시민이 재현한다.

교통 편의로 임시주차장 5950면 마련했다. 주말 블루·옐로·레드 셔틀버스, 평일 경화역 순환 셔틀 운영한다. 주말 버스전용차로제(3.2km) 시행한다.

유료 시내버스는 북원로터리~해군기지, 3정문~11부두~해군사관학교 노선 평일·주말 운행, 주말 그린라인 순환으로 교통 분산한다.

질서 확립을 위해 경화역·여좌천 불법영업 TF 구성, 무단노점·무신고영업 단속한다. 공식부스 실명제·가격표시제·카드 의무화, 원스트라이크아웃제 적용, 스티커 부착으로 신뢰 축제를 만든다.

장금용 창원시장 권한대행은 "철저한 사전 점검과 빈틈없는 현장 관리로 시민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"며 "봄의 시작을 알리는 진해군항제에서 소중한 분들과 벚꽃의 낭만을 마음껏 만끽하시길 바란다"고 말했다.

진해군항제는 2026~2027년 문화체육관광부 지정 예비축제로 선정됐다. 예비축제는 2028~2029년 문화관광축제로 진입할 수 있는 준비단계로, 지정 기간 2년 동안 평가·컨설팅·홍보 지원 등 다양한 역량 강화 프로그램이 제공되며 향후 결과에 따라 문화관광축제로 진입할 수 있는 기회가 주어진다.

news2349@newspim.com