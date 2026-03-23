홈플러스, 1000억 투입에도 3월 급여 체불…자금난 여전

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 3월 직원들의 급여를 제때 지급하지 못하며 자금난이 여전한 것으로 나타났다.
23일 업계에 따르면 홈플러스는 지난 17일 직원들의 1~2월 체불 임금과 설 상여금을 모두 지급했다.
그러나 이달 21일 지급 예정이었던 3월 급여는 집행하지 못했다. 일부를 제외한 협력사 정산금과 세금 역시 여전히 미지급 상태인 것으로 전해졌다.
앞서 MBK파트너스는 지난 4일 500억원을 먼저 집행한 데 이어 11일 추가로 500억원을 투입했다. 자금 조달 과정에서는 김병주 MBK파트너스 회장의 자택 등 개인 자산이 담보로 제공된 것으로 알려졌다.
다만 상여금을 포함한 임금과 협력사 정산금, 세금·공과금, 임차료 등 미지급금 규모가 1000억원을 웃도는 것으로 알려지면서 3월 직원 임금 지급에도 차질이 발생한 것으로 분석된다.
홈플러스는 수퍼마켓 사업부문인 홈플러스익스프레스 매각을 통해 유동성 문제를 해소한다는 방침이다. 현재 복수의 인수 후보가 관심을 보이고 있으며, 인수의향서(LOI) 제출 마감일은 이달 31일까지다.
nrd@newspim.com