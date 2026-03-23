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경기 불황에 채용시장 ′한파′...HR업계, 수익성 악화 장기화

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'3년 연속 하락' 사람인, 채용 둔화에 직격탄
흑전했지만...원티드랩, 저조한 수익성은 과제
신규 사업 효과 미미...올해 전망도 비관적

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 기업들이 채용 문을 걸어잠그면서 인적자원(HR) 업계 전반에 짙은 먹구름이 드리우고 있다. 주요 채용 플랫폼들의 실적 부진이 장기화되는 가운데, 뚜렷한 반등 모멘텀을 찾지 못하고 있다는 평가다.

사람인은 3년 연속 영업 하락세를 이어가며 업황 침체의 직격탄을 맞고 있다. 원티드랩은 지난해 흑자 전환에 성공했으나, 일회성 요인에 대한 의존도와 구조적 수익성 측면에서 여전히 의문이 제기된다.

문제는 본업 부진을 만회하기 위해 추진한 신규 사업들 역시 기대에 미치지 못하고 있다는 점이다. 시장에서는 채용 수요 회복이 지연되는 상황에서 HR 업계 전반의 실적 개선이 단기간 내 이뤄지기 어려울 것이라는 비관적 전망도 나온다.

◆ '3년 연속 하락' 사람인, '수익성 꽝' 원티드랩...고심 깊어진 HR업계

23일 업계에 따르면 사람인, 원티드랩의 실적 부진이 장기화할 것이라는 관측이 지배적이다. 일단 채용시장이 둔화한 데다 신규 사업의 성과도 미미하면서 수익성 확보에 애를 먹는 모습이다.

지난해 사람인의 연간 매출액은 1212억3611만원으로, 1283억8086만원을 기록했던 직전 연도 대비 5.56%(71억4475만원) 감소했다. 영업이익도 212억6388만원에서 167억7541만원으로 21.11%(44억8847만원) 줄었다.

문제는 실적 부진이 장기화하고 있다는 점이다. 사람인의 지난 2023년과 2022년의 매출액은 각각 1315억4384만원과 1489억3486만원이었다. 지난해를 포함해 매출 하락 기간이 3년 연속으로 늘어난 것이다.

원티드랩도 상황은 마찬가지다. 지난해 원티드랩은 11억5885만원의 영업이익을 기록하며 8억1799만원의 영업손실을 기록했던 직전 연도 대비 흑자전환했지만, 여전히 저조한 영업이익률(3.03%)은 골칫거리다.

이처럼 HR업계의 실적 문제가 장기화하는 것은 수익의 근간이 되는 채용시장 자체가 둔화하고 있기 때문으로 풀이된다. 국가데이터처에 따르면 지난 1월 기준 '쉬었음 인구'는 278만4000명으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 11만명 증가한 수준이다.

또 한국개발연구원(KDI)은 올해 신규 취업자 수 증가폭이 전년(9만명) 대비 2만명 줄어든 7만명 수준으로 전망했다. 이처럼 채용시장이 둔화하면서 유료 채용 공고나 회원 과금 등 구인·구직자를 대상으로 한 상품 매출이 감소한 것이다.

업계 관계자는 "채용시장의 불황으로 플랫폼에 올라오는 공고 수가 줄어들고, 이는 업계의 주요 수익원인 채용 공고 판매와 기업 회원 과금에 직접적인 타격을 준다"며 "여기에 AI(인공지능) 도입에 따른 효율성 증대로 구인 수가 줄어들면서 전반적인 실적 악화로 이어졌다"고 설명했다.

◆ "신규 사업 효과도 그닥"...HR업계, 실적 부진 탈출 '요원'

HR업계에서는 AX(AI 전환), 비채용 사업 등 다양한 신규 사업 진출을 모색했지만 아직 뚜렷한 성과는 없다는 게 업계 중론이다.

사람인의 경우 지난해 운세 서비스 '포스티니'와 데이팅 어플리케이션(앱) '비긴즈'를 잇달아 선보였다. 하지만 사업 초기 단계라 아직까진 채용 사업 부진을 상쇄할 정도로 수익을 창출하진 못한 것으로 알려졌다.

더구나 그간 신규 사업으로 인한 비용 탓에 올해는 별다른 확장 계획을 세우진 않은 것으로 보인다. 사람인 관계자는 "지난해 출시했던 서비스들의 성과를 지켜보고 있다"며 "당분간 새로운 사업을 추가할 계획은 없으며, 포스티니와 비긴즈를 잘 운영해서 정착시키는 것이 우선"이라고 밝혔다.

이처럼 신규 사업 확장도 어려워지면서 올해 전망도 어둡다는 분석이 나온다. 업계 관계자는 "올해도 채용 시장이 얼어붙을 것이라는 예측이 지배적인 상황"이라며 "신규 사업 성과도 미미하다면 실전 반등은 어려울 것"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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