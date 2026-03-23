익산시, 인도 정비 사업 본격 추진…보행 안전 환경 강화

차열페인트 도포와 안전펜스 설치로 시민 편의 개선
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들의 안전하고 쾌적한 보행 환경 조성을 위해 대규모 인도 정비에 나섰다.
시는 23일 총사업비 6억6000만 원을 투입해 '상반기 인도 정비사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.
이번 공사는 노후 보도 정비와 신규 인도 설치를 중심으로 다음 달까지 진행되며, 어린이와 노약자 등 보행약자의 통행 편의도 개선될 예정이다.
정비 대상지는 인화사거리, 모현동·송학동 주요 구간, 성당면 장선리, 무왕로 일원이며, 약촌오거리 교통섬 정비와 이리중앙초·금마면 용순리 일원 신규 인도 설치가 포함된다.
또한 모현동 롯데시네마와 익산역 서측 일원에는 차열페인트를 도포하고, 송학동 더샾아파트와 영등동 동신아파트 일원에는 안전펜스를 설치해 보행 안전성을 높인다.
익산시 관계자는 "이번 인도 정비사업으로 보행자 중심의 안전한 도시 환경을 조성하고 시민 이동 편의를 강화하겠다"며 "지속적인 점검과 정비로 쾌적한 보행 환경 개선을 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com