삼진제약, 스페셜티케어 신임 지부장에 서영현 이사 영입

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 글로벌 제약사에서 영업·마케팅 경험을 쌓아온 서영현 이사를 스페셜티케어(SC) 지부장으로 영입했다고 밝혔다.
SC지부는 항암제, 폐동맥고혈압, 희귀질환 치료제 등 고부가·고난이도 치료 영역 포트폴리오 확장을 담당하는 조직으로, 서 이사는 해당 사업부를 총괄하게 된다.
서영현 이사는 연세대학교 경제학·응용통계학을 전공했으며, 한국노바티스와 삼성바이오에피스에서 혈액암 및 고형암 포트폴리오의 커머셜 전략 수립과 상급종합병원 주요 오피니언 리더(KOL) 협업, 급여 확대 업무를 수행했다. 이후 샤이어코리아와 한국다케다제약에서는 희귀질환 사업 분야에서 마케팅과 영업 조직을 이끌며 경험을 쌓았다.
삼진제약은 서 이사가 제품 파이프라인 구성과 시장 분석, 신규 고객 확보 등에서 전략적 리더십을 갖춘 만큼, SC지부의 조직 운영과 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
김상진 삼진제약 사장은 "SC지부는 고부가가치 제품군을 통해 중장기 수익성을 견인할 중요한 사업부"라며 "서영현 이사의 합류로 신규 파이프라인의 시장 안착과 지속적인 성장을 기대한다"고 말했다.
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