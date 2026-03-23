韩大田汽车零部件厂火灾致14人遇难 政府启动善后与调查工作

纽斯频通讯社大田3月23日电 韩国大田文坪洞汽车零部件工厂20日发生重大火情，事故导致14人不幸遇难，60人受伤。

图为20日下午，在大田市大德区文坪洞的一处汽车零部件工厂发生大火。【图片=纽斯频通讯社读者提供】

据消防部门推测，火灾于20日下午1时17分许从工厂一层开始。当时有170余人在岗工作，火势迅速蔓延，出现部分工人困在二层、在没有救生气垫的情况下跳楼逃生的紧急状况。

消防部门在接到报警后9分钟发布一级响应，14分钟后发布二级响应，并最终发布国家消防动员令展开灭火。但由于内部坍塌风险及危险因素等，救援队进入受限，初期应对面临困难。火灾发生约10小时30分钟后被完全扑灭。

之后的搜救持续很长时间。20日晚在东馆二层休息室附近发现首位遇难者，21日凌晨在复式结构空间内一次性发现多名遇难者。随后中午12时10分许，在一层卫生间确认新增遇难者。

对于剩余失踪者，搜救人员以坍塌点为中心，投入搜救犬和重型设备展开搜索。下午4时10分、4时48分及5时前后最后遇难者位置被确认，全部失踪者均被找到。

最后一批遇难者是在东馆二层消防喷淋用水箱附近被发现。消防部门认为他们是在躲避火灾的过程中遇难，该区域当时已发生坍塌。

分析认为，建筑结构与内部环境共同导致了损失扩大。火灾发生时，夹芯板结构可能影响火势蔓延，工厂内部可燃环境也加速燃烧。此外，遇难者集中的部分空间被指出在建筑图纸上并未清晰标示，这也可能对确保疏散路线造成影响。

此次火灾共造成74人伤亡，其中遇难者达14人，重伤25人，轻伤35人。目前有28人在10家医院接受治疗，其中17人已出院，1名轻伤者已回家。

事故善后工作由政府和地方政府主导推进。政府通过中央灾难安全对策本部会议检查了家属援助及现场善后对策，并通过专门人员持续提供心理、丧葬、生计支持。为加快身份确认程序，扩大应用基因鉴定和设备支援。

国立科学调查研究院正为查明死者死因进行尸检，同时进行DNA分析以确认身份，预计最快将于23日完成。目前仅最先发现的一名40多岁遇难者身份得到确认。

此外，10亿韩元灾难应对预算已紧急划拨给大田市，用于现场清理和防止二次灾害。相关部门已启动紧急检查，防止类似事故再次发生，并计划并行对建筑结构及事业场所安全管理整体进行检查。

大田警察厅已组建131人专案组进行应对。大田市为悼念遇难者，已在市政府设立联合焚香所。警方与消防部门计划通过联合勘察及对相关人员的调查，查明火灾确切原因及责任归属。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社