부산시, 다자녀 가정 교육지원포인트 확대 추진…교육비 부담 완화

2자녀 30만·3자녀 50만원 지원

안경원 추가, 결제 방안 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산시교육청은 학령기 자녀를 둔 다자녀 가정의 교육비 부담을 덜기 위해 올해 '부산 다자녀 교육지원포인트' 사업을 확대 운영한다고 23일 밝혔다.

시와 시교육청이 7대 3으로 재원을 분담하는 이 사업은 2024년 시작해 올해로 3년째다. 지난해 12만 2000여 다자녀 가정에 총 414억 원을 지원했으며 공공마이데이터 연계로 신청·심사 절차를 간소화한 결과 절차 만족도가 2024년 76.1%에서 91.6%로 크게 개선됐다.

부산 다자녀 교육지원포인트 사업 포스터[사진=부산시] 2026.03.23

소득·재산 기준 없이 자녀 1명 이상이 2008∼2019년생(초·중·고 학령)에 해당하는 부산시 다자녀가정이면 누구나 지원받을 수 있다. 지원 규모는 2자녀 가정에 30만 원, 3자녀 이상 가정에 50만 원의 교육지원포인트가 지급된다. 다만 부산 시민 혜택 제공을 위해 신청인 주민등록 기준 최소 3개월 이상 부산시에 거주해야 한다.

교육지원포인트는 부산 지역화폐 동백전의 정책지원금으로 지급되며 교육비 항목에 해당하는 동백전 가맹점에서 사용 가능하다. 학습 교재 및 도서 구매, 독서실·스터디 카페 등 학습 공간, 예체능 교육시설, 문구·복사·인쇄비 등에 사용할 수 있다.

올해부터는 아이들의 시력 보호와 학습 환경 지원을 위해 안경원을 가맹점에 추가했다. 온라인 서점 4곳(교보문고, 알라딘, 영풍문고, 예스24)에 한해 온라인 결제도 가능하다. 다만 공교육 강화를 위해 국·영·수 등 학습 학원에서는 사용할 수 없다.

신청은 모바일 동백전 앱을 통해 진행되며 자녀와 주민등록 동일 세대일 경우 즉시 포인트가 지급된다. 분리 세대일 경우 가족관계등록부 등 확인 후 차례대로 지급된다. 모바일 신청이 어려우면 부산 다자녀 교육지원포인트 전담 콜센터로 문의하면 된다.

김귀옥 청년산학국장은 "올해는 3월부터 교육지원포인트를 사용할 수 있도록 지원 시기를 앞당기고 안경원까지 사용처를 확대해 다자녀 가정이 교육비 지원 효과를 보다 체감할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 현장 중심의 지원책을 마련해 '아이 키우기 좋은 부산'을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com