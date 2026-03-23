전국 광역단체장 3월23일 일정

▲김진태 강원도지사
- 지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
- 현 도청사 활용방안 브리핑 (10:30 브리핑룸)
- 화목보일러 주택 화재안전시설 물품 전달식(14:30 통상상담실)
- 강원 새마을부녀회장 워크숍 (17:00 용평리조트)
▲김영환 충북지사
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 중앙지방정책협의회(10:00 정부서울청사)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 중앙지방정책협의회(10:00 정부서울청사)
- 제59차 중앙통합방위회의(14:00 청와대 영빈관)
▲김관영 전북지사
- 농촌인력지원 상황실 운영 현판식 (09:00 농생명정책과 앞)
▲유정복 인천시장
- 군수·구청장 정책회의 (17:00)
▲황명석 경북도 행정부지사
- 제2회 중앙지방정책협의회(10:00 정부서울청사)
▲이장우 대전시장
- 주간업무회의(09:00 대회의실)
- 대전신용보증재단 성금기탁식(10:00 응접실)
- 통합돌봄 사업 설명회(14:00 대강당)
- 2026년 3종(사회·노인·장애인) 복지관 사업설명회(16:00 기독교종합사회복지관)
▲최민호 세종시장
- 제104회 시의회 임시회 제3차 본회의(10:00 본회의장)
- 감사위원회 감사위원 위촉장 수여(14:00 집무실)
- 2026년 아동친화도시추진위원회 회의(1차)(16:00 집현실)
- 제15회차 찾아가는 현장소통 (연서면 월하3리)(17:00 연서면 월하3리 마을회관)
▲김태흠 충남지사
- 충청권 통일플러스센터 개관식(11:00 통일플러스센터)
- AI 활용 돌봄인형 보급사업 배분금 전달식(16:00 외부접견실)
▲박형준 부산시장
- 글로벌허브도시 특별법 관련 국회 방문(08:30 국회)
- 접견-재부경남향우연합회 회장단(14:00 의전실)
- 르노코리아 투자협약 및 신차 런칭 상생 행사(15:00 국제의전실)
- 2026 자활 두배로 성장 선언식(16:00 대강당)
- 보호아동 및 자립준비청년 지원사업 후원금 전달식(16:40 국제의전실)
▲박완수 경남지사
- 실국본부장 회의(09:00 도정회의실)
- 통합돌봄 소통의 날(14:00 창원컨벤션센터 컨벤션홀)
- 청년 소통 강화 간담회(17:30 창원 버거인 뉴욕)
▲김두겸 울산시장
- 울산정원지원센터 개관식(15:00 태화로 26 일원)
▲경기도 행정1부지사
- 2026년 2회 중앙지방정책협의회(10:00 정부서울청사)
- 제59차 중앙통합방위회의(12:50 청와대)
▲오영훈 제주도지사
- 주간 혁신 성장회의(08:30 도청 탐라홀)
- 이동노동자 온열질환 예방 생수나눔 업무협약(17:00 서울 영등포구)
[전국종합=뉴스핌]