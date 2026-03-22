與 산재예방TF, 대전 화재 현장 방문…"사망사고 반복 사업장 제재 검토"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 산재예방 태스크포스(TF)가 22일 대전 대덕구 자동차 부품 공장 화재 현장을 방문해 피해 및 사고 수습 현황을 점검했다.
김주영 민주당 산재예방 TF 단장은 이날 오전 화재 현장을 긴급 방문해 고용노동부 대전지청으로부터 재해 현황 및 유가족 지원 방안 등을 보고 받았다. 이날 현장에는 박해철 TF 간사와 김태선·이용우·김윤 위원과 박정현 의원 등이 동행했다.
이들은 "이번 대전 공장 화재로 유명을 달리하신 희생자분들의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "아울러 부상을 입고 치료 중인 노동자분들의 빠른 쾌유를 간절히 기원한다"면서 국회 차원의 지원과 점검을 약속했다.
김 단장은 "소방당국과 고용노동부는 발화 원인뿐만 아니라 해당 공장의 불법건축물 여부, 소방 시설 정상 작동 여부, 평상시 안전 교육 및 대피 훈련이 제대로 이뤄졌는지 철저히 조사해야 한다"고 지적했다.
이어 "다수 반복 사망사고 발생 사업장에 대한 실효적 제재 및 사고 예방을 위한 제도 개선을 검토하겠다"고 강조했다.
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