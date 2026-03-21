박완수 경남지사 "대전 화재 희생자 애도…최선 다해 지원"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사는 21일 "지난 20일 대전 자동차 부품회사에서 발생한 화재 사고로 많은 인명 피해가 발생한 데 대해 깊은 우려와 안타까움을 금할 수 없다"고 말했다.

박완수 경남지사[사진=경남도] 2026.01.26

박 지사는 이날 입장문을 통해 "경남도는 330만 도민과 함께 삼가 고인들의 명복을 빌며, 유가족분들에게 위로를 전한다"며 이같이 밝혔다.

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그는 "부상자분들의 빠른 쾌유와 연락이 닿지 않는 분들의 무사 귀환을 진심으로 바란다"면서 "현장에서 구조와 수색 활동에 최선을 다하고 계신 소방 당국과 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"고 했다.

그러면서 "경남도는 중앙정부 및 대전시 등 관계 기관의 협조 요청에 곧바로 대응할 수 있도록 준비를 마쳤다"며 "사고수습 과정에서 추가적인 지원이 필요하다면 적극 나서겠다"고 강조했다.

박 지사는 "경남도 역시 이번 사고를 무겁게 받아들이며, 도내 산업 현장의 안전 관리에 더욱 만전을 기해 나가겠다"고 전했다.

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