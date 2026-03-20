[부고] 황의신(뉴스웨이 대표이사)씨 모친상

▲ 한순옥(향년 74세)씨 별세, 황인호씨 부인상, 황의향(델타기계㈜ 기술영업담당 이사)·황의신(뉴스웨이 대표이사)씨 모친상, 김진옥·김미경(이데일리 생활경제부 차장)씨 시모상, 황서연(㈜한빛엔지니어링건축사사무소 대리)·황세연(서울대병원 간호사)씨 조모상
=별세: 19일
=빈소: 노원 을지대병원 장례식장 2호실(20일 오전 11시부터 조문 가능)
=발인: 22일 오전 8시30분
=장지: 벽제승화원
=연락처: 02-970-8444
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▲ 한순옥(향년 74세)씨 별세, 황인호씨 부인상, 황의향(델타기계㈜ 기술영업담당 이사)·황의신(뉴스웨이 대표이사)씨 모친상, 김진옥·김미경(이데일리 생활경제부 차장)씨 시모상, 황서연(㈜한빛엔지니어링건축사사무소 대리)·황세연(서울대병원 간호사)씨 조모상
=별세: 19일
=빈소: 노원 을지대병원 장례식장 2호실(20일 오전 11시부터 조문 가능)
=발인: 22일 오전 8시30분
=장지: 벽제승화원
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