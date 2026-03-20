방탄소년단, 신보 '아리랑'에 담은 고민 "우리다운 것 찾았다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단이 신보 '아리랑'에 담긴 고민과 정체성에 대해 솔직하게 털어놨다.

방탄소년단은 20일 팬 플랫폼 위버스를 통해 '스튜디오 노트 I '아리랑'(STUDIO NOTES I 'ARIRANG')' 라이브 방송을 진행하고 신보 작업 과정과 의미를 공유했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.03.13 alice09@newspim.com

먼저 컴백을 앞둔 소회도 전했다. 뷔는 "이 순간을 정말 바랐다. 앨범 작업과 뮤직비디오 촬영 이후에도 연습 기간이 길었는데, '드디어'라는 생각이 많이 든다"고 말했다. 지민은 "9개월이라는 시간이 정규 앨범을 만들기엔 촉박했지만 무사히 나온 것 같다"고 덧붙였다.

무엇보다 앨범 제목 '아리랑'을 두고는 적지 않은 고민이 있었다고 털어놨다. 지민은 "처음 제목을 들었을 때 '우리가 이 단어를 써도 되나'라는 생각이 들었다"며 "아리랑은 한국인에게 너무 자연스럽고 익숙한 민요이기 때문"이라고 밝혔다.

이에 대해 리더 RM은 "지금의 우리를 묶을 수 있는 공통점은 '우리를 사랑하는 것'과 '한국인'이라는 점"이라며 "멤버 전원이 한국 출신이라는 점에서 건조한 의미로 '촌놈'이라는 생각이 들었고, 그런 고민 끝에 선택한 키워드"라고 설명했다. 이어 "조심스럽게 많은 논의를 거쳐 결정한 이름"이라고 강조했다.

지민 역시 "숙소에서 작업이 끝난 뒤 밤마다 모여 '우리다운 건 무엇인가', '방탄스러운 건 무엇인가'를 많이 이야기했다"며 "요즘은 다양한 국적의 그룹도 많지만 우리는 모두 한국인이기 때문에 한국적인 요소를 담아보자는 의견이 많았다"고 전했다.

멤버들은 '아리랑'이라는 단어가 가진 다층적인 의미에도 주목했다. 뷔는 "'아리랑' 단어 자체가 뜻도 사랑스럽고, 의미도 깊다"라며 "그걸 넘어서 우리가 표현할 것들도 되게 많을 거라고 봤다"고 말했다. 진은 "처음에는 회사가 정말 '아리랑'을 시키는 줄 알았다"고 농담을 던지며 분위기를 풀었다.

RM은 "우리가 'What is your love song' 캠페인을 진행한 것도 같은 맥락"이라며 "아리랑은 누군가를 그리워하는 노래이자, 사람마다 다르게 해석될 수 있는 키워드"라고 설명했다. 이어 "어떤 이에게는 '저항'과 '한'의 상징이고, 또 다른 이에게는 '애환'과 '그리움'의 노래"라며 "이처럼 다양한 정서를 담고 있어 우리가 표현하려는 감정을 담기에 적합했다"고 강조했다.

또한 "이 앨범을 통해 한국에서 온 우리의 정체성을 자연스럽게 담아낼 수 있었다"며 "수록곡 '보디 투 보디'에 아리랑 요소를 녹여 2026년 버전의 새로운 아리랑을 보여줄 수 있어 의미 있었다"고 덧붙였다.

한편 방탄은 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'을 발매했다. 이는 2022년 6월 발매된 앤솔러지 앨범 '프루프' 이후 약 3년 9개월 만의 신보다. 이번 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다.

방탄은 오는 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최하며, 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

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