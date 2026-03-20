[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 크래프톤의 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)이 독일 하이퍼카 브랜드 아폴로 오토모빌(Apollo Automobil)과 컬래버레이션을 진행한다고 20일 밝혔다. 이번 협업은 이날부터 5월 11일까지 진행된다. 이용자들은 아폴로의 정밀한 엔지니어링과 독창적인 디자인을 반영한 하이퍼카를 전장에서 직접 경험할 수 있다.

배틀그라운드 모바일, 독일 하이퍼카 브랜드 '아폴로 오토모빌'과 협업 진행 [사진=크래프톤]

이번 협업을 통해 이용자들은 아폴로 인텐사 이모지오네(Apollo Intensa Emozione)와 아폴로 프로젝트 에보(Apollo Project EVO) 등 두 가지 하이퍼카 모델을 만나볼 수 있다. 인텐사 이모지오네는 전 세계 단 10대만 생산된 모델로, '템페스트(Tempest)', '쇼다운(Showdown)', '팬텀 바이올렛(Phantom Violet)', '몰턴 인퍼노(Molten Inferno)' 등 총 4가지 전용 색상으로 제공된다. 자연에서 영감을 받은 조형적 디자인과 공기역학 기술을 바탕으로 강렬한 존재감을 구현했다.

프로젝트 에보는 아폴로의 엔지니어링 전통을 계승한 모델로, '빙하 (Glacier)', '일몰(Sunset)', '빛나는 골드(Radiant Gold' 등 3가지 색상으로 출시된다. 대담한 차체 라인과 상징적인 버터플라이 도어 디자인을 통해 혁신적인 자동차 기술과 세련된 디자인을 동시에 경험할 수 있다.

이와 함께 이용자들은 아폴로 패러슈트(Apollo Parachute), 아폴로 오브제(Apollo Ornament), 아폴로 스페이스 기프트(Apollo Space Gift) 등 다양한 테마 아이템을 통해 전장에서 아폴로 브랜드의 개성을 표현할 수 있다. 또한 모든 아폴로 차량 색상 7종을 수집하면 특별한 인게임 효과가 해금된다.

이번 아폴로 협업은 배틀그라운드 모바일 출시 8주년 기념 이벤트의 일환으로 진행된다. 다양한 브랜드 협업과 특별 콘텐츠를 통해 이용자들에게 새로운 전투 경험을 제공할 예정이다.

'배틀그라운드 모바일 x 아폴로 오토모빌' 협업 콘텐츠는 이날부터 5월 11일까지 만나볼 수 있다. 배틀그라운드 모바일은 앱스토어(App Store)와 구글 플레이 스토어(Google Play Store)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 자세한 내용은 배틀그라운드 모바일 공식 카페를 통해 확인할 수 있다.

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