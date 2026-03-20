다주택자 규제 부담 낮추는 '파크로쉬 서울원' 관심

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 최근 다주택자에 대한 세금 부담과 규제 환경이 지속되면서, 주거와 자산 운용을 분리하려는 움직임이 나타나고 있다.

현재 다주택자 양도소득세 중과는 한시적으로 유예된 상태지만, 이 조치는 오는 5월 종료될 예정이다. 유예 종료 시 중과세가 다시 적용되며 다주택 보유에 따른 세금 부담이 확대될 전망이다. 보유세 부담과 대출 규제 등도 다주택자들의 부담 요인으로 작용하며, 주거 전략 변화가 감지된다.

이러한 상황에서 주거를 '보유 자산'이 아닌 '이용 자산'으로 접근하려는 흐름이 확산되고 있다. 기존 자산은 유지하면서 거주 방식만 전환하려는 수요가 증가하고 있다. 특히 주택을 보유한 50~60대 비중이 높다는 점도 이러한 변화에 영향을 미친다.

통계청의 '2024년 주택소유통계(2024년 11월 기준)'에 따르면, 연령대별 2주택 이상 보유 비율은 50대와 60대가 각각 17.9%로 가장 높았다. 자산 축적이 완료된 중장년층은 다주택 규제 방침에 직접 영향을 받는 수요층으로, 기존 주택은 자산으로 유지하면서 실제 거주는 별도로 선택하려는 경향이 나타난다.

이 때문에 주택 수에 포함되지 않거나 세금 부담이 상대적으로 낮은 주거 상품이 대안으로 주목받고 있다. 대표적으로 민간임대 방식의 주거시설이 있다. 주택 수 산정에서 제외되는 구조를 통해 세금 부담을 줄이면서 안정적 거주가 가능해, 자산 관리와 주거 생활을 분리할 수 있다.

[이미지=파크로쉬 서울원]

아이파크현대산업개발이 선보이는 '파크로쉬 서울원'도 이러한 대안으로 주목받고 있다. 4월 공급 예정인 '파크로쉬 서울원'은 광운대역세권 복합개발 사업지 내 2개 동, 최고 49층, 총 768세대 규모로 조성된다. 민간임대와 웰니스 주거 서비스를 결합한 모델로, 주택 보유 부담은 낮추고 주거 만족도를 높일 수 있다.

정부의 다주택자 규제 강화가 지속될 것으로 예상됨에 따라, 주택 수에 포함되지 않은 민간임대 방식으로 자산 관리 부담을 낮출 수 있다는 점이 50~60대 자산가들에게 큰 호응을 얻고 있다. 아이파크현대산업개발 운영으로 안정적 거주가 가능하며, 자산은 유연하게 운용할 수 있는 선택지로 평가된다.

또한 '파크로쉬 서울원'은 웰니스 라이프 케어 중심 주거 환경을 제공한다. 호텔식 식사, 하우스키핑, 컨시어지 서비스와 의료 연계를 통한 건강 관리가 가능하다. 이를 위해 서울아산병원, 노원을지대학교병원과 업무협약을 체결했다. 응급 상황 대응 및 진료 연계 체계를 구축하며, 파크하얏트 서울과 안다즈 강남의 운영 노하우를 기반으로 컨시어지와 호텔식 식사 서비스를 제공할 예정이다.

약 15만㎡ 규모 '서울원' 복합단지 내 조성돼 주거, 호텔, 쇼핑몰, 오피스 등 도시 인프라를 가깝게 이용할 수 있다. 반경 1km 내 일과 주거, 문화, 휴식이 연결되는 도시 구조를 통해 웰니스 라이프 구현을 목표로 한다.

'파크로쉬 서울원'은 현재 서울 강남구 대치동 '파크 하얏트 서울'에서 VIP 라운지를 운영 중이며, 사전 예약제로 상담이 가능하다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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