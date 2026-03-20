폭스바겐코리아, '아틀라스 어린이 그림대회' 개최

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폭스바겐코리아는 어린이들의 상상력과 창의력을 응원하기 위해 '아틀라스와 함께하는 어린이 그림대회'를 개최한다고 20일 밝혔다.

[사진=폭스바겐코리아]

폭스바겐은 '모두를 위한 엔지니어링(Engineered for the people)'이라는 브랜드 철학 아래, 기술과 자동차가 모든 사람들의 일상 속에서 즐거운 경험이 되기를 지향하고 있다. 이번 그림대회는 이러한 철학을 바탕으로 어린이들이 가족과 함께하는 자동차에 대한 다양한 생각과 이야기를 자유롭게 그림으로 표현할 수 있도록 마련됐다.

공모전 주제는 '폭스바겐 패밀리 대형 SUV 아틀라스와 함께하는 즐거운 일상과 여행, 꿈꾸는 미래'로, 어린이들의 순수한 시선과 상상력이 담긴 아틀라스와 가족의 다양한 모습을 그린 작품들이 출품될 것으로 기대된다.

이번 공모전은 대한민국에 거주하는 13세 이하 미취학 아동 및 초등학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 접수는 3월 20일부터 4월 30일까지 진행되며, 심사 결과는 5월 8일 수상자에게 개별 발표된다. 시상식은 5월 23일 진행될 예정이다.

참가 작품은 8절 도화지 규격으로 어린이가 직접 손으로 그린 작품이어야 하며, 색연필·수채화·크레파스·사인펜 등 다양한 미술 도구를 사용할 수 있다. 단, 디지털 드로잉이나 AI 생성 이미지 등은 인정되지 않는다. 참가 작품은 온라인 접수 페이지를 통해 이미지 파일 형태로 제출하면 된다.

출품작은 ▲주제 적합성 ▲창의성 및 상상력 ▲표현력 및 완성도 ▲어린이의 순수한 아이디어와 스토리 등을 기준으로 심사가 진행되며, 총 20개 작품이 수상작으로 선정된다.

대상 1명에게는 4인 가족 기준 유럽 3개국 여행 패키지, 최우수상 1명에게는 국내 호텔 숙박권(4인 가족 기준), 우수상 1명에게는 국내 놀이공원 연간 회원권(4인 가족 기준)이 제공된다. 이 밖에 입선 17명에게는 30만 원 상당의 상품권이 제공된다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 "아틀라스는 넉넉한 공간이 주는 실용성과 강력한 주행 성능, 뛰어난 안전성을 바탕으로 가족의 일상을 함께하는 폭스바겐의 대표 패밀리 SUV"라며 "어린이들의 순수한 시선이 담긴 다양한 작품을 통해 아틀라스와 함께하는 가족의 이야기를 만나볼 수 있기를 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com