라인게임즈, '페어리테일 퀘스트' 앱스토어에서 프리 오픈

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 라인게임즈는 게임 개발사 와이즐리앤코가 개발하고 라인게임즈가 서비스 예정인 모바일 로그라이트 픽셀 어드벤처 '페어리테일 퀘스트(FairyTale Quest)'의 정식 서비스에 앞서 애플 앱스토어에서 프리 오픈을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 프리 오픈은 글로벌 그랜드 오픈에 앞서 앱스토어 이용자를 대상으로 진행한다. 게임을 즐기는 앱스토어 이용자라면 누구나 '페어리테일 퀘스트'를 다운로드 받아 플레이할 수 있으며 생성한 계정 정보는 정식 출시 이후에도 유지된다.
'페어리테일 퀘스트'는 로그라이트 방식의 플레이를 기반으로 하며 약 400여 개의 동화 속 맵과 세계 각국의 동화를 모티브로 한 100여 종의 캐릭터가 등장한다. 세로형 화면과 가상 패드를 활용해 한 손으로도 편리하게 즐길 수 있는 것이 특징이다.
또한 뒤틀린 동화 세계를 바로잡는 과정에서 '의뢰 모드'와 '특별 모드', '보스전' 등 다양한 콘텐츠와 함께 RPG 특유의 성장과 탐험을 경험할 수 있다. 이밖에도 조합 마법으로 자신만의 전략을 구성하는 재미를 제공한다.
한편 라인게임즈는 '페어리테일 퀘스트' 그랜드 오픈 이전까지 소프트런칭 대상 국가인 캐나다와 필리핀, 인도네시아를 제외한 지역에서 구글 플레이를 통한 사전 등록을 계속 진행한다.
구글 플레이 및 앱스토어 사전 등록에 참여한 모든 이용자에게는 정식 런칭 시 코스튬 3종을 지급한다.
'페어리테일 퀘스트'에 대한 정보 및 이벤트 등에 대한 사항은 공식 사이트를 통해 확인할 수 있다.
origin@newspim.com