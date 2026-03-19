강릉시, 'AI 특화도시' 도약 선언…"AI 데이터센터 유치·AI 시범도시​ 조성"

1GW 하이퍼스케일 데이터센터 특화단지 조성

정자립도 최대 32% 전망·AI 특화 시범도시 공모로 민자형·공공형 투트랙 추진

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 민자형 AI 데이터센터 특화단지 조성과 공공형 AI 특화 시범도시 공모 도전을 축으로 'AI 중심도시 강릉' 비전을 제시했다.

김홍규 강릉시장은 19일 시청에서 기자회견을 열고 "강릉이 보유한 천혜의 자연환경과 역사, 혁신에 대한 열정을 바탕으로 사람과 인공지능이 함께 성장하는 도시를 실현하겠다"며 대규모 데이터센터 유치 및 시범도시 조성 계획을 밝혔다.​

김 시장에 따르면 시는 강릉 남부권 일원에 총 1기가와트(1GW) 규모, 약 7만평 부지의 하이퍼스케일 AI 데이터센터 특화단지를 조성하는 민자사업을 추진한다.

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김홍규 시장이 AI데이터센터 건립사업에 대해 설명하고 있다. 2026.03.19 onemoregive@newspim.com

전체 사업비는 단계별 시설 건축비 기준 약 13조8000억 원이며 글로벌 빅테크 기업 등 실수요자의 서버·GPU 등 내부 설비 투자까지 포함하면 총 69조8000억 원 규모로 확대될 수 있다. 사업 시행은 ㈜강릉디씨피이에프(강릉DC PEF)가 맡고 데이터센터 사용자는 글로벌 빅테크 기업으로 2026년 상반기 중 강릉 현장 실사가 예정돼 있다.​

1단계는 강릉시 강동면 안인진리 300-31 일원 2만9950㎡ 부지에 연면적 5만2491㎡, 지하 3층·지상 4층 2개 동 규모의 AI 데이터센터를 건립하는 사업으로 사업비는 1조4000억 원(민자)에 사용자 설비 약 6조 원이 별도로 투입된다.

2025년 5월 경관위원회·교통영향평가 심의를 거쳐 올해 1월 28일 건축허가를 받았으며 소규모 환경영향평가·재해영향평가·개발행위허가 등 사전 절차도 마무리했다. 지난 2월 2일 한전에 전력사용승인을 신청한 상태로 시는 3월 26일 기공식을 열고 2028년 12월 준공을 목표로 사업에 속도를 낸다는 구상이다.​

2~5단계 추가 조성도 병행된다. 2단계는 60MW, 3단계는 80MW, 4~5단계는 총 800MW를 더해 전체 1,020MW, 7만60평 규모 특화단지를 완성하는 것이 기본 구상이다. 예정 부지는 2·3단계 '강릉 남부권 일원'과 4·5단계 산업단지 부지로, 시는 기반시설·용지 확보를 위해 강원도·유관기관과 협의를 진행 중이다.

김 시장은 "1차 사업 부지는 이미 민간이 확보했고 4·5차는 산업단지 내 입지를 염두에 두고 한전의 변전소 확충 계획(2027년)을 연계해 전력 수급 대책을 마련하고 있다"고 설명했다.​

입지 경쟁력으로는 강원 영동권의 풍부한 전력 공급 능력과 이미 구축된 송전선로망이 꼽혔다. 김 시장은 "강릉은 동해안 화력발전소 등으로 전력 생산 여력이 충분하고, 강원도의 전기 공급 능력이 216% 수준으로 전국 최고 수준"이라며 "데이터센터 입지에서 가장 큰 변수인 전력 수급과 송전선로 여건이 비교 우위에 있다"고 강조했다.

특히 데이터센터의 냉각 방식은 물 사용이 거의 없는 공냉식·냉매식으로 설계해 대규모 냉각수 취수가 필요 없으며 건축물 전체 물 사용량도 일반 건축물과 큰 차이가 없을 것이라고 부연했다.​

재정 효과도 크다. 강릉시는 데이터센터 특화단지 조성이 완료되면 매년 1000억~2000억 원 규모의 자체 세입을 추가 확보, 자체수입이 현 2184억 원에서 3184억~4184억 원으로 늘어 재정자립도가 16.7%에서 24.3~32% 수준으로 7.6~15.3%포인트 상승할 것으로 내다봤다.

AI데이터센터 조감도.[사진=강릉시] 2026.03.19 onemoregive@newspim.com

김 시장은 "지방재정 자립도 제고로 이전재원 의존도를 줄이고 지역 맞춤형 정책과 긴급 현안에 신속하게 대응할 수 있는 행정적 자율성이 대폭 강화될 것"이라고 말했다.​

지역 산업 구조 역시 관광 중심에서 AI·데이터 산업 중심으로 재편될 것으로 기대된다. 시는 대규모 AI 데이터센터 집적을 계기로 전기·통신·설비·유지보수 등 연관 업종 참여를 확대하고, 산·학·연 연계를 통한 고급 일자리 창출과 청년 정주 여건 개선에 나선다는 방침이다. 데이터센터 특화단지 전 단계가 완료되면 1단계 200여 명, 2~5단계 800여 명 등 총 1000명 규모의 직접·간접 고용 효과도 예상된다.​

김 시장은 기자들의 사업 추진력·재무 능력 관련 질문에 대해 "AI 데이터센터는 막대한 자본과 안정적인 전력이 핵심인데, 금융기관이 더 엄격하게 사업성을 검증하고 있다"며 "하나금융 등 금융권과의 협의가 진행 중이고 3월 26일 현장에서는 시행사, 시공사 후보, 금융기관 관계자들이 직접 사업 구조와 자금 조달 계획을 설명할 것"이라고 밝혔다.

그는 "시행사 대표와 주요 투자자는 글로벌 금융·IT 분야에서 검증된 인물들로 자기자본과 프로젝트파이낸싱(PF)을 포함해 사업 수행 능력은 충분하다고 판단한다"고 덧붙였다.​

강릉시는 민간 데이터센터 특화단지와 별개로, 국토교통부가 추진하는 'AI 특화 시범도시 공모사업'에도 도전한다. AI 특화 시범도시는 교통·안전 등 분야별 AI 기술을 도시 공간에서 실증하기 위해 AI 인프라·데이터·규제특례를 갖춘 거점을 조성하는 국가 전략 사업으로, 대전·충북·충남권 1곳, 강원권 1곳 등 총 2개 도시를 선정한다.

사업 기간은 2026~2030년 5년이며 선정 시 기본구상 용역비로 국비 20억 원을 우선 지원받고 본 사업 규모는 재정당국과 협의를 통해 확정된다.​

강릉시는 2026년 ITS(지능형교통체계) 세계총회 개최 도시라는 점을 강점으로 내세운다. 이미 자율주행, 지능형 신호체계, 교통 빅데이터, 스마트 버스정류장 등 스마트시티 챌린지 사업을 포함한 다양한 시범사업을 추진해 자율주행 실증과 스마트 교통 시스템 운영 노하우를 축적했다는 것이다.

김 시장은 "관광·해양·에너지 등 강릉의 산업·도시 특성과 AI·스마트교통을 융합해 시민과 연간 3500만 명 수준 관광객이 체감할 수 있는 AI 서비스를 구현하겠다"고 말했다.​

공모 선정 시에는 약 2천억 원 규모의 사업비를 투입해 미래도시 혁신 인프라를 구축하고, 2024년 신축한 도시정보센터를 AI 기반 '도시지능센터'로 업그레이드할 계획이다. 도시지능센터는 공공형 데이터센터 기능을 갖추고 교통·안전·에너지 등 각종 도시 데이터를 통합 관리하며 실시간 지능형 의사결정을 지원하는 도시 운영 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.

시는 이를 통해 스마트 행정과 도시 운영 효율성을 높이고 시민 체감형 생활 서비스를 대폭 개선한다는 구상이다.​

김홍규 시장은 "민자형 AI 데이터센터 특화단지와 공공형 AI 특화 시범도시 공모를 투트랙으로 추진해 강릉을 경제도시·관광도시를 넘어 AI 기반 혁신도시로 도약시키겠다"고 강조했다. 그는 "전력 수급과 사업 속도가 사업 성패를 가르는 핵심 요인인 만큼 시의 모든 역량을 동원해 가시적 성과를 내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.​

onemoregive@newspim.com