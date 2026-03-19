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광명시 '청년 기본사회' 실현 박차…"일자리·주거·복지 아우른다"

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'기회자본' 확충으로 청년의 가능성 확장...취·창업 역량 강화 및 '청년 자치' 실현
청년의 삶을 안정적으로 지탱하는 주거·복지·정신건강 등 '기본서비스' 강화
박승원 시장 "청년 삶 전반의 권리를 보장하고 성장의 기회를 제공"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 일자리부터 주거·복지까지 아우르는 '청년 기본사회' 실현에 박차를 가한다.

시는 '제2차 광명시 청년정책 기본계획(2025~2029)'과 '2026년 광명시 청년정책 시행계획'을 토대로 청년 삶의 기반을 보장하고 성장을 돕는 다양한 정책을 올해 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

2024년 9월 시민운동장에서 열린 '광명시 청년의 날 축제'에 참여한 청년들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

광명시 청년정책의 핵심은 단순한 지원을 넘어 청년의 삶의 기반을 보장하는 '기본사회' 실현에 있다. 시는 청년들이 스스로 성장할 수 있는 동력인 '기회자본'을 쌓고, 일상을 든든하게 지탱하는 '기본서비스'를 촘촘히 구축하는 데 정책 역량을 집중하고 있다.

◆ '기회자본' 확충으로 청년의 가능성 확장...취·창업 역량 강화 및 '청년 자치' 실현

시는 청년들이 인적·사회적 자산을 형성해 자신의 가능성을 넓힐 수 있도록 '기회자본' 확충에 다각적인 지원을 펼친다.

우선 청년들의 취·창업 역량 강화를 위해 행정·복지·문화 등 공공 분야를 경험해 볼 수 있는 330여 개의 청년 공공일자리(청년 아르바이트, 청년성장, 광명청년인턴)를 운영한다.

또한 올해는 고용노동부 주관 '청년도전지원사업' 공모 선정으로 확보한 국비를 포함해 총 4억여 원을 투입, 구직단념 청년 78명에게 단계별 맞춤형 프로그램을 제공할 계획이다. 18~34세 구직단념 청년들을 대상으로 단기(5주)·중기(15주)·장기(25주) 과정을 운영하며, 이수 성과에 따라 최대 350만 원의 참여 수당을 지급해 실질적인 자립을 돕는다.

4차 산업 시대를 선도할 인재 양성에도 힘쓴다. '올 에이아이 원(All-AI-One) 취업 역량 강화 패키지'를 통해 AI 학습부터 역량 검사, 실습까지 취업의 전 과정을 원스톱으로 지원하며, 교육 대상을 확대해 더 많은 청년에게 첨단기술 습득 기회를 제공한다. 또한, 시비 2억 원을 투입해 미래기술 전문성을 강화하는 '4차 산업 분야 맞춤형 인재양성 사업'도 지속 추진한다.

창업 분야에서는 ▲창업 지원 ▲창업기업의 성장 ▲투자유치 및 판로 지원으로 이어지는 '3단계 창업사다리' 체계를 구축해 청년들의 도전을 적극 지원한다.

2018년부터 9년째 추진 중인 '창업자금 지원사업'은 초기 자본과 경험이 부족한 청년 창업가의 성장을 지원해 왔다.

이와 함께 관내 유망 기업의 성장과 투자유치를 지원하는 '광명 혁신스타트업 스케일업 액셀러레이팅', 글로컬 기업 유치와 조인트벤처 설립을 촉진하는 '스타트업 챌린지'를 운영해 초기 창업자뿐 아니라 도약 단계 기업까지 아우르는 전주기 창업지원 체계를 구축할 계획이다.

아울러 광명·시흥테크노밸리 조성과 연계해 우수 스타트업이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 방침이다.

특히 시는 청년들이 지역의 주체로 성장하는 '관계망 형성'과 '청년 자치' 역시 핵심적인 기회자본으로 보고 지원을 강화한다.

기존 청년 거점 공간인 '청년동'과 '청춘곳간'에 더해 일직동 생활문화복지센터 내에 '제3청년동(가칭)' 조성을 추진해 공간적 거점을 확대한다.

이와 함께 '동네기반 모임 플랫폼' 사업을 신설하여 지역 자원을 활용한 '로컬크리에이터(지역 가치 창업가)'를 양성하고 청년들의 관계 형성을 지원할 예정이다. 또한 시 대표 사업인 '청년 생각펼침 공모사업'을 커뮤니티형과 창업지향형으로 세분화해 관계망 형성을 넘어 지역 사회의 혁신 주체로 성장할 수 있도록 지원한다.

아울러 청년숙의예산토론회, 시장 직속 청년위원회, 청년의회 등 참여 기구를 활용해 청년이 직접 정책을 설계하고 실행하는 '청년 자치' 모델을 완성할 계획이다.

시는 이를 통해 취·창업 역량부터 사회적 관계망, 정책 참여 경험에 이르기까지 청년 정책들이 '기회자본'으로 쌓여 청년 성장의 강력한 동력이 되도록 할 방침이다.

◆ 청년의 삶을 안정적으로 지탱하는 주거·복지·정신건강 등 '기본서비스' 강화

시는 청년이 일상에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 주거·복지·정신건강을 아우르는 기본서비스 체계도 촘촘히 구축한다.

우선 가장 기본이 되는 청년 주거 안정과 지역 일자리 정착 지원을 위해 청년 대상 임대주택을 공급한다.

시는 광명도시공사와 협력해 올해 광명소하 공공시설부지에 오는 하반기 준공되는 행복주택(일자리 연계형 지원주택) 152호를 사업소득 또는 근로소득이 있는 청년·신혼부부 등을 대상으로 공급할 계획이다.

앞서 재개발 정비사업을 거쳐 지어진 광명푸르지오센트베르 아파트 (광명제15R구역) 2호, 광명아크포레자이위브(광명제16R구역) 17호도 청년·신혼부부 등을 대상으로 우선 공급한 바 있다.

또한 ▲무주택 청년을 대상으로 월 최대 20만 원씩 2년간 지원하는 '청년 월세 특별 지원사업' ▲지원대상을 45세까지 확대해 연간 최대 70만 원을 지원하는 '전월세 대출이자 지원사업' ▲전세 사기로부터 청년들을 보호하기 위한 '전세보증금 반환보증 보증료 지원사업' 등을 병행해 주거 안심망을 두텁게 한다.

보편적 복지와 심리적 자립 지원도 병행한다.

소득과 상관없이 24세 청년 대상으로 '청년기본소득', 병역 이행 청년 대상으로 '입영지원금' 지급을 이어가며, 사회 구성원으로서의 권리를 보장한다.

2024년 11월 청춘곳간에서 열린 '청년정책 생각펼침장' 워크숍 참여자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

특히 올해는 쉬는 청년과 고립 청년의 심리 회복을 위한 상담실을 조성하고 단순 상담과 치료에 머물지 않고 12주 과정의 '성장'을 경험하는 사업으로 추진한다.

모든 과정을 마친 수료생이 '동네기반 모임 플랫폼' 사업의 로컬 크리에이터로 활동하게 함으로써 사회적 단절을 선순환 구조로 설계했으며 이는 청년의 심리적 자립을 넘어 지역 사회의 일원으로 나 자신을 재정의하는 경험을 제공해줌으로써 새로운 변화의 가능성과 희망을 제공하여 문제를 해결하고자 하는 광명시만의 차별화된 모델이다.

'청년 마인드링크' 사업과 '청년 마음건강 지원사업' 등을 통해 전문 심리 상담과 치료비를 지원함으로써 청년들이 다시 사회로 나아갈 수 있는 든든한 심리적 울타리를 제공할 예정이다.

이러한 전방위적 기본서비스는 청년 삶의 질을 실질적으로 높이는 보편적 복지로서, 청년들이 광명에서 안정적으로 정착하며 사회 구성원으로서의 권리와 행복을 온전히 누리는 '청년 기본사회'의 토대가 될 것으로 기대된다.

박승원 광명시장은 "광명시 청년정책은 청년 삶 전반의 권리를 보장하고 성장의 기회를 제공하는 '기본사회' 실현에 목표가 있다"며 "청년들이 주거와 생계 걱정 없이 안정적인 토대 위에서 마음껏 꿈꾸고 도전하며, 광명과 함께 성장할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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