광명시 '청년 기본사회' 실현 박차…"일자리·주거·복지 아우른다"

'기회자본' 확충으로 청년의 가능성 확장...취·창업 역량 강화 및 '청년 자치' 실현

청년의 삶을 안정적으로 지탱하는 주거·복지·정신건강 등 '기본서비스' 강화

박승원 시장 "청년 삶 전반의 권리를 보장하고 성장의 기회를 제공"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 일자리부터 주거·복지까지 아우르는 '청년 기본사회' 실현에 박차를 가한다.

시는 '제2차 광명시 청년정책 기본계획(2025~2029)'과 '2026년 광명시 청년정책 시행계획'을 토대로 청년 삶의 기반을 보장하고 성장을 돕는 다양한 정책을 올해 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

2024년 9월 시민운동장에서 열린 '광명시 청년의 날 축제'에 참여한 청년들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

광명시 청년정책의 핵심은 단순한 지원을 넘어 청년의 삶의 기반을 보장하는 '기본사회' 실현에 있다. 시는 청년들이 스스로 성장할 수 있는 동력인 '기회자본'을 쌓고, 일상을 든든하게 지탱하는 '기본서비스'를 촘촘히 구축하는 데 정책 역량을 집중하고 있다.

◆ '기회자본' 확충으로 청년의 가능성 확장...취·창업 역량 강화 및 '청년 자치' 실현

시는 청년들이 인적·사회적 자산을 형성해 자신의 가능성을 넓힐 수 있도록 '기회자본' 확충에 다각적인 지원을 펼친다.

우선 청년들의 취·창업 역량 강화를 위해 행정·복지·문화 등 공공 분야를 경험해 볼 수 있는 330여 개의 청년 공공일자리(청년 아르바이트, 청년성장, 광명청년인턴)를 운영한다.

또한 올해는 고용노동부 주관 '청년도전지원사업' 공모 선정으로 확보한 국비를 포함해 총 4억여 원을 투입, 구직단념 청년 78명에게 단계별 맞춤형 프로그램을 제공할 계획이다. 18~34세 구직단념 청년들을 대상으로 단기(5주)·중기(15주)·장기(25주) 과정을 운영하며, 이수 성과에 따라 최대 350만 원의 참여 수당을 지급해 실질적인 자립을 돕는다.

4차 산업 시대를 선도할 인재 양성에도 힘쓴다. '올 에이아이 원(All-AI-One) 취업 역량 강화 패키지'를 통해 AI 학습부터 역량 검사, 실습까지 취업의 전 과정을 원스톱으로 지원하며, 교육 대상을 확대해 더 많은 청년에게 첨단기술 습득 기회를 제공한다. 또한, 시비 2억 원을 투입해 미래기술 전문성을 강화하는 '4차 산업 분야 맞춤형 인재양성 사업'도 지속 추진한다.

창업 분야에서는 ▲창업 지원 ▲창업기업의 성장 ▲투자유치 및 판로 지원으로 이어지는 '3단계 창업사다리' 체계를 구축해 청년들의 도전을 적극 지원한다.

2018년부터 9년째 추진 중인 '창업자금 지원사업'은 초기 자본과 경험이 부족한 청년 창업가의 성장을 지원해 왔다.

이와 함께 관내 유망 기업의 성장과 투자유치를 지원하는 '광명 혁신스타트업 스케일업 액셀러레이팅', 글로컬 기업 유치와 조인트벤처 설립을 촉진하는 '스타트업 챌린지'를 운영해 초기 창업자뿐 아니라 도약 단계 기업까지 아우르는 전주기 창업지원 체계를 구축할 계획이다.

아울러 광명·시흥테크노밸리 조성과 연계해 우수 스타트업이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 방침이다.

특히 시는 청년들이 지역의 주체로 성장하는 '관계망 형성'과 '청년 자치' 역시 핵심적인 기회자본으로 보고 지원을 강화한다.

기존 청년 거점 공간인 '청년동'과 '청춘곳간'에 더해 일직동 생활문화복지센터 내에 '제3청년동(가칭)' 조성을 추진해 공간적 거점을 확대한다.

이와 함께 '동네기반 모임 플랫폼' 사업을 신설하여 지역 자원을 활용한 '로컬크리에이터(지역 가치 창업가)'를 양성하고 청년들의 관계 형성을 지원할 예정이다. 또한 시 대표 사업인 '청년 생각펼침 공모사업'을 커뮤니티형과 창업지향형으로 세분화해 관계망 형성을 넘어 지역 사회의 혁신 주체로 성장할 수 있도록 지원한다.

아울러 청년숙의예산토론회, 시장 직속 청년위원회, 청년의회 등 참여 기구를 활용해 청년이 직접 정책을 설계하고 실행하는 '청년 자치' 모델을 완성할 계획이다.

시는 이를 통해 취·창업 역량부터 사회적 관계망, 정책 참여 경험에 이르기까지 청년 정책들이 '기회자본'으로 쌓여 청년 성장의 강력한 동력이 되도록 할 방침이다.

◆ 청년의 삶을 안정적으로 지탱하는 주거·복지·정신건강 등 '기본서비스' 강화

시는 청년이 일상에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 주거·복지·정신건강을 아우르는 기본서비스 체계도 촘촘히 구축한다.

우선 가장 기본이 되는 청년 주거 안정과 지역 일자리 정착 지원을 위해 청년 대상 임대주택을 공급한다.

시는 광명도시공사와 협력해 올해 광명소하 공공시설부지에 오는 하반기 준공되는 행복주택(일자리 연계형 지원주택) 152호를 사업소득 또는 근로소득이 있는 청년·신혼부부 등을 대상으로 공급할 계획이다.

앞서 재개발 정비사업을 거쳐 지어진 광명푸르지오센트베르 아파트 (광명제15R구역) 2호, 광명아크포레자이위브(광명제16R구역) 17호도 청년·신혼부부 등을 대상으로 우선 공급한 바 있다.

또한 ▲무주택 청년을 대상으로 월 최대 20만 원씩 2년간 지원하는 '청년 월세 특별 지원사업' ▲지원대상을 45세까지 확대해 연간 최대 70만 원을 지원하는 '전월세 대출이자 지원사업' ▲전세 사기로부터 청년들을 보호하기 위한 '전세보증금 반환보증 보증료 지원사업' 등을 병행해 주거 안심망을 두텁게 한다.

보편적 복지와 심리적 자립 지원도 병행한다.

소득과 상관없이 24세 청년 대상으로 '청년기본소득', 병역 이행 청년 대상으로 '입영지원금' 지급을 이어가며, 사회 구성원으로서의 권리를 보장한다.

2024년 11월 청춘곳간에서 열린 '청년정책 생각펼침장' 워크숍 참여자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

특히 올해는 쉬는 청년과 고립 청년의 심리 회복을 위한 상담실을 조성하고 단순 상담과 치료에 머물지 않고 12주 과정의 '성장'을 경험하는 사업으로 추진한다.

모든 과정을 마친 수료생이 '동네기반 모임 플랫폼' 사업의 로컬 크리에이터로 활동하게 함으로써 사회적 단절을 선순환 구조로 설계했으며 이는 청년의 심리적 자립을 넘어 지역 사회의 일원으로 나 자신을 재정의하는 경험을 제공해줌으로써 새로운 변화의 가능성과 희망을 제공하여 문제를 해결하고자 하는 광명시만의 차별화된 모델이다.

'청년 마인드링크' 사업과 '청년 마음건강 지원사업' 등을 통해 전문 심리 상담과 치료비를 지원함으로써 청년들이 다시 사회로 나아갈 수 있는 든든한 심리적 울타리를 제공할 예정이다.

이러한 전방위적 기본서비스는 청년 삶의 질을 실질적으로 높이는 보편적 복지로서, 청년들이 광명에서 안정적으로 정착하며 사회 구성원으로서의 권리와 행복을 온전히 누리는 '청년 기본사회'의 토대가 될 것으로 기대된다.

박승원 광명시장은 "광명시 청년정책은 청년 삶 전반의 권리를 보장하고 성장의 기회를 제공하는 '기본사회' 실현에 목표가 있다"며 "청년들이 주거와 생계 걱정 없이 안정적인 토대 위에서 마음껏 꿈꾸고 도전하며, 광명과 함께 성장할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com