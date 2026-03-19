글래스돔, 코피니티X와 아시아 최초 '카테나X PCF 대응' 웹세미나 개최

글로벌 자동차 탄소 데이터 표준 대응 위한 실무 가이드 제시
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 탄소 데이터 관리 전문기업 글래스돔은 내달 14일 유럽 최대 자동차 공급망 데이터 연합체 카테나엑스(Catena-X)의 공식 운영사 코피니티엑스(Cofinity-X)와 함께 '카테나엑스 기반 PCF 대응: 글래스돔·코피니티엑스가 제시하는 패스트트랙' 웨비나를 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 웨비나는 유럽 자동차 산업의 데이터 표준을 주도하는 코피니티엑스가 아시아 기업으로는 최초로 글래스돔과 공동 웨비나를 개최한다는 점에서 그 의미가 있다.
양사는 이번 행사를 통해 글로벌 완성차 기업(OEM)의 탄소 데이터 요구 사항을 분석하고, 카테나엑스 생태계 내에서 데이터 주권을 보장하며 탄소 데이터를 안전하게 교환할 수 있는 실무 가이드를 제시한다.
이번 웨비나에는 코피니티엑스의 존 베커 시니어 세일즈 매니저와 글래스돔 유럽 법인 및 글로벌 비즈니스를 총괄하는 윤태진 법인장이 연사로 참여한다.
양사 연사들은 카테나엑스 가입 방법부터 글래스돔 솔루션을 활용해 카테나엑스 규칙서(Rulebook)에 부합하는 정밀한 제품탄소발자국(PCF)를 산정하는 법, 불분명한 2차 데이터(Secondary Data)를 고품질의 실측 데이터(Primary Data)로 전환해 나가는 구체적인 방법론 등을 공유할 예정이다.
최근 글로벌 자동차 산업 분야에서는 유럽 완성차 기업들을 중심으로 공급망 협력사에 대해 일부 영역부터 카테나엑스 연동을 의무화하고 있다. 이러한 변화는 실측 데이터를 기반으로 한 PCF 제출의 중요성이 커지고 있음을 시사한다.
현재 카테나엑스는 미국 자동차산업액션그룹(AIAG), 일본의 국가 데이터 플랫폼인 우라노스 에코시스템(Ouranos Ecosystem), 중국 자동차공업협회(CAAM) 등과 협력을 시작하며 글로벌 자동차 산업 내 영향력을 강화하고 있다.
글래스돔은 제조 현장의 실측 데이터를 실시간으로 수집해 정밀한 PCF를 산정하는 독보적인 기술력을 바탕으로, 국내 PCF 솔루션 제공 기업 중 선도적으로 카테나엑스와의 상호운용성 검증을 마쳤다.
이번 공동 웨비나는 글래스돔이 카테나엑스 프레임워크 내에서 PCF 산정 및 데이터 연계 분야의 신뢰받는 글로벌 기술 파트너임을 입증하는 사례가 될 전망이다.
글래스돔과 코피니티엑스의 공동 웨비나 참가 신청은 글래스돔 공식 홈페이지를 통해 가능하다.
함진기 글래스돔 대표는 "이번 공동 웨비나는 글래스돔의 기술력이 글로벌 자동차 산업이 요구하는 데이터 표준을 충족했음을 확인하는 자리"라며 "유럽 수출을 준비하는 공급망 관계자들이 이번 웨비나를 통해 글로벌 탄소 데이터 흐름을 정확히 이해하고, 실무적인 대응 해법을 찾는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.
글래스돔은 제조 현장의 에너지·공정 데이터를 실측 기반으로 수집·표준화해 글로벌 규제와 공급망의 요구에 부합하는 탄소 데이터 통합관리 솔루션을 제공한다. 완성차·배터리·철강 등 규제 산업 전반에서 KG모빌리티, 삼성SDI, 삼성전기, 롯데인프라셀, 엘앤에프, 효성티앤씨 등 주요 기업이 글래스돔 솔루션을 도입해 운영 중이다.
stpoemseok@newspim.com