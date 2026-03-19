서울광장·청계광장·세종대로 일대 봄맞이 꽃 활짝

서울시, BTS 아리랑에 맞춰 붉은 빛 튤립·아네모네 등 46종 3만 여본 식재

일몰부터 자정까지 아름다운 붉은 빛 즐기는 서울광장 '해치 라이트 가든' 눈길

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 세종대로 광화문 일대 다채로운 색채가 어우러진 봄꽃을 식재하고, '해치 라이트 가든'을 함께 조성하여 봄맞이 단장을 완료했다고 19일 밝혔다.

시는 매년 서울의 공원과 매력가든 곳곳에 봄꽃을 식재해 시민들에게 새로운 활력을 선사하고 있다. 올해는 광화문 삼거리에서 시청 교차로에 이르는 약 1km의 구간에 BTS의 컴백 기념 공연 분위기에 맞춰 신보 아리랑에 어울리는 붉은 정원길을 조성했다.

서울광장에 활짝핀 붉은 튤립. [서울시 제공]

세종대로 사람숲길 가로변을 따라 걸으며 만날 수 있는 이번 정원은 다양한 색상의 봄꽃을 활용해 싱그럽고 생동감 있는 경관을 연출한 것이 특징이다. 서울광장은 튤립·수선화, 청계광장은 페라고늄·목마가렛, 세종대로 사람숲길은 튤립·별비덴스 등 총 46종 3만 2860본의 봄꽃을 식재하여 화사한 봄의 기운을 느낄 수 있는 정원을 조성했다.

또 서울광장 덕수궁 돌담길 방향 입구에는 대형 해치 조형물 설치 및 빛과 조명이 어우러진 '해치 라이트 가든'을 마련하여, 붉은 색과 노란빛 조명을 더해 봄 밤의 분위기를 한층 더 돋보이게 했다. 별 모양 조명 등 다양한 빛 장식도 함께 설치해 시민들에게 색다른 볼거리를 제공한다.

이번 경관 조성으로 세종대로 사람숲길 일대는 낮에는 화사한 꽃길로, 밤에는 조명이 어우러진 야경을 즐길 수 있는 공간으로 새롭게 거듭났다.

세종대로 가로변에 심어진 봄 꽃들. []서울시 제공

특히 이번에 조성된 세종대로 봄꽃길과 해치 라이트가든은 BTS 컴백 공연을 계기로 서울을 찾는 국내외 관광객들이 서울 도심을 걸으며 봄을 만끽할 수 있는 특별한 시간이 될 것으로 기대된다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "BTS 팬들 뿐만 아니라 국내·외국인 모두를 위한 서울에 대한 환영의 메시지를 담아 특별한 색감의 봄꽃 정원과 '해치 라이트 가든'을 조성했다"며 "많은 분들이 빛의 경관과 꽃길을 걸으며 서울의 다채로운 매력을 경험하길 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com