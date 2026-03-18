동해소방서, 대량 석유시설 안전관리 점검…간담회 개최

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해소방서는 최근 중동 정세 불안정에 따른 국제 유가 상승 등 에너지 시장 변화에 대응하고 관내 대량 석유시설의 안전관리 강화를 위해 18일 대한석유공사 동해지사와 대한송유관공사 강원지사를 방문해 관계기관 간담회를 실시했다.
이번 간담회에서는 관내 석유 저장·취급 사업장의 안전관리 실태와 비상 대응체계 운영 상황을 점검하고, 자체소방대 운영 등 예방규정 이행 여부를 확인했다. 이와 함께 위험물 안전관리 전반에 대한 현장 애로사항을 청취하고, 효율적인 대응 방안과 협력 방향에 대해 논의했다.
동해소방서는 이번 간담회를 계기로 대량 석유시설 화재·폭발 등 대형 재난 예방체계를 한층 강화하고, 관계기관과의 협력체계를 공고히 해 지역 내 위험물 안전관리에 만전을 기할 방침이다.
강윤혁 동해소방서장은 "석유 저장 및 취급 시설은 대형 재난으로 이어질 가능성이 높은 만큼 평소 철저한 안전관리와 신속한 대응체계 구축이 중요하다"며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 시민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.
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