전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

3500억달러 대미투자 기구 설립 착수…수익성·주도권 논란 속 '속도전'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

18일 한미전략투자공사 설립위 출범
이형일 재경부 1차관 주재 첫 회의
공사의 정관·조직·인력 구성 등 설립 사무

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 3500억달러(약 520조원)에 달하는 대미 투자를 이행할 전담 기구인 '한미전략투자공사'(한미투자공사) 설립에 착수했다. 한미투자공사는 투명성 확보를 위한 여러 장치를 뒀지만, 현금성 투자를 어떻게 수익으로 연결할 것인지는 여전히 숙제라는 지적도 나온다.

재정경제부는 18일 이형일 재경부 1차관을 위원장으로 하는 한미투자공사 설립위를 출범하고, 1차 회의를 열고 공사 설립 준비 절차에 공식 착수했다고 밝혔다.

설립위는 공사의 정관 마련, 조직·인력 구성 등 설립 관련 사무를 맡는다. 재경부 혁신성장실장, 산업통상부 통상차관보 등 정부위원과 금융투자협회 자산운용본부장, 전국은행연합회 전무이사, 한국경제인협회 한국경제연구원장, 한국조선해양플랜트협회 전무 등 4명의 민간위원 등 총 7명의 위원으로 구성됐다.

이형일 재정경제부 1차관이 3월 18일 오후 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 '한미전략투자공사 설립위원회' 출범식에서 모두 발언 중이다[제공=재정경제부]

◆ 한미 관세협상의 산물

한미투자공사는 지난해 11월 한국과 미국이 체결한 '전략적 투자에 대한 양해각서(MOU)'에서 출발한다. MOU는 미국에 대한 2000억달러 현금 투자와 1500억달러의 조선업 협력 투자가 골자다.

한국이 관세 협상 카드로 내놓은 현금투자는 조선 이외에도 에너지, 반도체, 의약품, 핵심광물, 인공지능·양자컴퓨팅 등 양국의 경제·안보 이익에 직결되는 첨단 분야를 포함한다.

대미 투자를 뒷받침할 제도적 장치도 마련됐다. 지난 12일 '대한민국과 미합중국 간 전략적 투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'(한미전략투자특별법)이 국회를 통과하면서 법적 근거가 마련됐다.

이 과정에서 안보나 공급망 안정이 시급한 경우 국회 상임위원회의 동의를 사전에 받도록 하는 등의 안전장치도 마련됐다.

이형일 재정경제부 1차관이 3월 18일 오후 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 '한미전략투자공사 설립위원회' 출범식에서 모두 발언 중이다[제공=재정경제부]

◆자본금은 2조원, 직원 수는 50명 이내

한미투자공사 자본금은 2조원으로 정부가 전액 출자한다. 설립 후 최대 20년만 운영된 후 해산되는 한시적 조직이다.

공사 이사 수는 사장 1명, 이사 2명이다. 낙하산 인사를 막기 위해 사장은 금융·투자·전략산업 분야 10년 이상 경력자에게만 자격을 부여한다. 직원 수는 50명이다.

공사 내에는 한미전략투자기금이 설치되며, 기금 재원은 공사 출연금, 한미전략투자채권 발행 등으로 조성한 자금으로 마련된다. 기금은 미국 행정부가 지정한 투자기구에 대한 출자·투자, 조선 협력 투자 지원을 위한 대출·보증 등에 사용될 예정이다.

재경부 장관이 위원장을 맡는 운영위가 최종 투자 결정을 심의·의결하도록 해 투명성을 확보했다는 것이 정부 측의 설명이다. 이사회 산하에는 리스크관리위원회가 별도로 설치된다. 정부는 특별법 시행일인 6월 18일 한미투자공사를 출범할 것을 목표로 하고 있다.

이형일 재정경제부 1차관(왼쪽 네 번째)이 3월 18일 오후 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 '한미전략투자공사 설립위원회' 첫 회의 진행에 앞서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다[제공=재정경제부]

◆ 투자금·수익성은 어떻게?

대미 투자가 확정됐지만, 여전히 논란도 적지 않다. 매년 200억달러를 어떻게 조성하느냐에 대한 논란이 대표적이다.

한국 정부는 외환 보유액의 운용 수익을 바탕으로 하겠다는 것이 계획이었지만, 매년 동일한 수준의 수익을 내기는 어렵다는 것이 금융업계의 중론이다. 결국 부족분은 채권 발행으로 충당해야 한다는 지적이다.

자금 운용 방식도 한국에 불리하다는 비판도 여전하다. 우리 정부는 외환시장의 안정성 등을 고려해 납입 한도를 연간 200억달로 제한하고, 사업 진척 정도에 따른 자금 요청(캐피탈 콜) 방식을 채택했다. 하지만 투자에 대한 최종 의사결정 권한은 미국 측에 있어 '사업선택권'에 제한이 있다는 지적이다.

한편 이날 이 차관은 "대미 전략적투자가 양국간 첨단기술분야 파트너십 강화, 공급망 안정화 등 경제·안보 이익을 증진하는 방향으로 이루어지도록 하기 위해 공사가 전략적 투자 전반에 대한 전문성과 관리역량을 갖출 필요가 있다"고 말했다.

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동