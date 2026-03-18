픽시자전거 타고 소란 피운 중학생…방임 혐의로 부모 입건

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 브레이크가 없어 사고 위험이 높은 픽시 자전거를 타고 다니며 인근 학교 학생들과 주민을 위협하던 중학생들의 부모가 방임 혐의로 경찰에 입건됐다.

인천 남동경찰서는 아동복지법상 방임 혐의로 중학생 2명의 보호자인 A씨와 B씨를 각각 입건했다고 18일 밝혔다.

브레이크가 없어 사고 위험이 큰 픽시 자전거 열풍 [사진=뉴스핌 DB] 사진은 기사와 직접 관련이 없습니다.

A씨 등은 이날 오전 1시께 인천시 남동구 도로에서 자녀들이 픽시 자전거를 타고 위험하게 운전하는 것을 방임한 혐의를 받고 있다.

앞서 경찰은 이들의 자녀가 위험 운전으로 여러 차례 적발되자 지난 8일 A씨 등을 상대로 엄중 경고와 아동 선도를 권고했다.

남동구의 한 고등학교는 지난 11일 "중학생들이 픽시 자전거를 타고 몰려 다녀 위험하다"며 순찰 강화를 요청하는 공문을 경찰에 접수하기도 했다.

하지만 A씨와 B씨의 자녀는 이날 새벽 또다시 픽시 자전거를 타면서 소란을 부리다가 경찰에 검거됐다.

경찰은 자전거를 타던 일행 7명 가운데 과거에 적발돼 보호 조치를 했던 중학생 2명의 부모를 방임 혐의로 입건했다고 밝혔다.

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