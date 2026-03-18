[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 18일 "지금 원유 공급에 대해서 말씀드릴 수 있는 것은 '최악의 상황은 면했다' '대한민국은 원유 공급이 어려운 상황이 되지 않을 것'이라는 건 말씀드릴 수 있다"고 강조했다.
강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 아랍에미리트(UAE) 방문 결과 브리핑에서 "UAE는 한국에 최우선적으로 원유를 공급하기로 약속했다"며 이같이 말했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
the13ook@newspim.com
[속보] 강훈식 "원유 수급, 최악 상황은 면했다…원유 공급 어려운 상황은 없을 것"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 18일 "지금 원유 공급에 대해서 말씀드릴 수 있는 것은 '최악의 상황은 면했다' '대한민국은 원유 공급이 어려운 상황이 되지 않을 것'이라는 건 말씀드릴 수 있다"고 강조했다.