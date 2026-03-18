남해군, 개별 공동주택가격 열람·의견청취

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 2026년 1월 1일을 기준으로 한 개별주택과 공동주택 가격(안)에 대해 18일부터 다음달 6일까지 20일간 주택가격 열람 및 의견청취 기간을 운영한다고 18일 밝혔다.

경남 남해군이 2026년 개별 공동주택가격(안)에 대해 열람 및 의견청취 기간을 운영한다.사진은 경남 남해군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.03.18

이번 열람 대상은 개별주택 1만 9731호, 공동주택 3084호이며, 군청 재무과와 주택 소재지 읍·면 행정복지센터, 그리고 인터넷사이트 부동산공시가격알리미를 통해 확인할 수 있다.

주택가격에 대해 의견이 있는 주택 소유자나 이해관계인은 기간 내 의견서를 작성해 군청 방문, 우편, 팩스로 제출하거나, 부동산공시가격알리미 사이트를 통해 온라인으로 의견을 제시할 수 있다.

의견이 제출되면 주택가격의 적정성, 인근 주택과의 균형 여부, 가격 조정이 주변 주택의 가격에 미치는 영향 등을 종합적으로 검증하고 심의한 뒤, 처리 결과를 개별적으로 통보한다. 최종적으로 조정된 주택가격은 다응달 30일 결정·공시될 예정이다.

군 관계자는 "주택가격은 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금 산정의 기초 자료로 활용되는 중요한 정보이므로 군민께서는 기간 내 열람에 적극 참여해 주시길 바란다"고 말했다.

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