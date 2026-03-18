[UCL] '이강인 17분' PSG, 첼시에 합계 8-2 완승... 8강 진출

16강 2차전서 3-0 대파···갈라타사라이-리버풀 승자와 8강 대결

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국가대표 미드필더 이강인이 뛰는 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 첼시(잉글랜드)를 가볍게 제압하고 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강에 진출했다.

PSG는 18일(한국시간) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 2025-2026 UCL 16강 2차전에서 첼시를 3-0으로 제압했다. 앞서 홈에서 열린 1차전에서도 5-2로 승리했던 PSG는 두 경기 합계 8-2라는 압도적인 스코어로 8강 진출에 성공했다.

[런던 로이터=뉴스핌] PSG의 바르콜라(오른쪽)가 18일 열린 첼시와의 UCL 16강 2차전에서 골을 넣자 동료들이 축하해주고 있다. 2026.03.18 wcn05002@newspim.com

이번 맞대결은 지난해 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 결승전의 리매치로 주목을 받았지만, 결과는 예상보다 일방적이었다. PSG는 경기 초반부터 주도권을 잡으며 첼시를 몰아붙였고, 빠른 득점으로 분위기를 완전히 가져왔다.

선제골은 전반 6분 만에 터졌다. 골키퍼 마트베이 사포노프의 롱패스를 받은 흐비차 크바라츠헬리아가 수비수 마마루 사르와의 경합을 이겨낸 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

이어 전반 15분에는 역습 상황에서 추가 골이 나왔다. 하프라인 부근에서 공을 탈취한 PSG는 워렌 자이르 에메리와 아슈라프 하키미를 거쳐 브래들리 바르콜라에게 연결했고, 바르콜라가 페널티지역에서 강력한 오른발 슈팅으로 두 번째 골을 성공시켰다.

2-0으로 앞선 채 전반을 마친 PSG는 후반에도 공세를 늦추지 않았다. 후반 17분에는 다시 한 번 크바라츠헬리아가 기점이 됐다. 왼쪽 측면에서 빠르게 전개된 역습에서 크바라츠헬리아의 패스를 받은 세니 마율루가 페널티지역 안에서 왼발 슈팅으로 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다.

[런던 로이터=뉴스핌] PSG의 흐비차(오른쪽)가 18일 열린 첼시와의 UCL 16강 2차전에서 골을 넣자 하키미와 포옹하고 있다. 2026.03.18 wcn05002@newspim.com

이날 교체 명단에서 출발한 이강인은 후반 28분 크바라츠헬리아 대신 그라운드를 밟았다. 짧은 출전 시간 속에서 공격 포인트를 기록하지는 못했지만, 팀의 완승 속에 경기를 마쳤다. 이강인은 이번 시즌 UCL에서 9경기에 모두 교체로 나서 1도움을 기록 중이다.

반면 첼시는 주장 리스 제임스의 햄스트링 부상 공백 속에 공수 균형이 무너지며 힘을 쓰지 못했다. 수비 조직력이 흔들린 데다 공격에서도 결정적인 기회를 만들지 못하며 무기력한 패배를 떠안았다.

8강에 오른 PSG는 갈라타사라이(튀르키예)와 리버풀(잉글랜드)의 승자와 준결승 진출을 놓고 맞붙는다. 현재 16강 1차전에서는 갈라타사라이가 리버풀에 1-0으로 앞서 있다.

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