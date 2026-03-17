[AI 사건 리포트] 부산서 항공사 기장 자택 피살

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 17일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

부산 항공사 기장 흉기 살인 사건

부산 부산진구의 한 아파트에서 항공사 기장이 흉기에 찔린 채 숨져 있는 사건이 발생했습니다. 경찰은 같은 항공사 소속 50대 부기장을 유력 용의자로 특정하고, 범행 뒤 경남 창원 방면으로 도주한 정황을 토대로 행적을 추적하고 있습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

서울 중랑구 50대 약물 운전 접촉사고

서울 중랑구 주택가에서 50대 남성이 약물을 복용한 상태로 차량을 운전하다가 다른 차량과 접촉사고를 내 경찰에 입건됐습니다. 경찰은 현장에서 실시한 간이 시약 검사에서 수면제 성분인 졸피뎀이 검출되자 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰하고, 약물 복용 경위와 고의성 여부를 조사하고 있습니다.

가짜 명품 의류 판매 50대 검찰 송치

한 50대 남성이 도매시장 등에서 들여온 가짜 명품 의류를 정품으로 속여 판매해온 혐의로 경찰 수사를 받아 검찰에 송치됐습니다. 경찰은 이 남성이 온라인과 오프라인을 통해 수백 점의 모조품을 유통해 부당 이득을 챙긴 것으로 보고, 추가 피해자와 공범 여부를 확인하기 위해 수사를 이어가고 있습니다.

익산 보육원 아동학대 의혹 생활지도사 송치

전북 익산의 한 보육원에서 과거 생활지도사가 원생들을 상대로 상습적인 학대를 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰은 피해를 주장하는 원생들의 진술과 당시 동료 직원들의 증언을 토대로 특정 생활지도사 1명을 아동복지법 위반 혐의로 검찰에 송치했습니다.

충남 천안 방화문 제조 공장 화재

충남 천안 서북구 신당동의 한 방화문 제조 공장에서 새벽 시간대 불이 나 소방당국이 출동했습니다. 소방은 펌프차 등 장비 20여 대와 인력 40여 명을 투입해 약 1시간 20분 만에 큰불을 진화했고, 인명 피해는 없었지만 공장 내부와 자재가 타 상당한 재산 피해가 발생했습니다.

ace@newspim.com