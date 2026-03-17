군포시, 새학기 맞아 집단급식소 농수산물 원산지 표시 지도점검

"시민들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 먹거리 환경 제공"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 새학기를 맞아 시민들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 먹거리 환경을 제공하기 위해 집단급식소를 대상으로 농수산물 원산지 표시 지도점검을 실시한다고 17일 밝혔다.

원산지표시점검. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 점검은 학교, 어린이집, 사회복지시설 등 1회 50명 이상에게 식사를 제공하는 집단급식소 약 200여 개소를 대상으로 실시된다. 특히 새학기를 맞아 학교와 어린이집 등 집단급식 이용이 증가함에 따라 식재료 원산지 관리 강화를 위해 점검을 추진한다.

주요 점검 내용은 ▲메뉴판 및 게시판 등의 원산지 표시 여부▲원산지 거짓 표시 및 미표시 여부▲원산지 표시 방법의 적정성▲쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 쌀, 배추김치 등 원산지 표시 대상 29개 품목 농수산물의 원산지 표시 여부 등이다.

점검 결과 원산지 미표시 또는 거짓 표시 등 위반 사항이 확인될 경우 관련 법령에 따라 행정처분 등 조치를 할 예정이다.

원산지표시점검. [사진=군포시]

군포시 관계자는 "안전한 먹거리 제공과 소비자의 알 권리 보장을 위해 지속적인 지도·점검과 홍보를 실시해 올바른 원산지 표시 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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