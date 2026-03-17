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新世界携手美国Reflection AI 打造韩国最大AI数据中心

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纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国新世界集团与美国人工智能（AI）企业Reflection AI合作，将在韩国建设最大规模AI数据中心。公司计划以流通业务为基础，向云服务和AI基础设施领域扩展，转型为"韩版亚马逊"。

图为当地时间16日，韩国新世界集团与Reflection AI为建设韩国AI数据中心举行的战略伙伴合作谅解备忘录签约现场。出席活动的有（左起）Reflection AI首席技术官约安尼斯·安托诺格卢（音）、Reflection AI首席执行官米沙·拉斯金、美国商务部长卢特尼克、新世界集团会长郑溶镇和新世界集团经营战略室长（社长）林永录。【图片=新世界集团提供】

分析认为，在韩国线下流通中心业务结构增长瓶颈日益凸显的背景下，新世界意图转型为AI基础设施企业、寻找新增长动力。

当地时间16日，新世界集团和Reflection AI在旧金山签署战略伙伴关系谅解备忘录。新世界集团会长郑溶镇出席并表示，"没有AI的未来，产业将难以存续"。该言论被认为新世界集团正式将AI确立为核心增长引擎。

该项目备受关注的另一原因是其与美国政府的"AI出口计划"相契合。签约仪式上，美国商务部长霍华德·卢特尼克亲自出席并表示："新世界与Reflection AI的合作将为韩国政府、企业及客户创造令人瞩目的成果。"

美国政府自去年起通过行政命令，正在推进向海外推广AI技术及数据中心基础设施政策。新世界与Reflection AI的合作项目被视为美国AI出口计划的首个范例。

两家公司计划共同在韩国建设电力容量达250MW规模的AI数据中心。这将远超目前韩国已建成或计划建设的AI数据中心规模，成"韩国AI数据中心之最"。

双方计划年内成立合资企业，推进数据中心项目。新世界负责用地确保和基础设施建设，Reflection AI负责数据中心运营相关软件开发。尤其是数据中心将搭载英伟达图形处理器，这在韩国同类项目中尚属首次。

郑溶镇表示："此项目不仅将成为新世界未来增长的基础，也将为韩国整体产业的AI生态系统升级做出贡献。"Reflection AI首席执行官米沙·拉斯金(Misha Laskin)表示："韩国是信息技术强国，也是美国的强大盟友。我们将与新世界共同打造韩国能够自主演进的AI基础设施。"

新世界推进的"全栈AI工厂（Full-stack AI Factory）"模式较传统数据中心更进一步。传统数据中心以出租服务器空间为主，而全栈AI工厂则提供从基础设施到平台、软件的一体化服务，使企业无需额外开发即可直接应用AI，同时还能带来AI技术使用费与运营服务收入。

基于该模式，新世界不仅计划转型为AI平台企业，还将与自身零售业务形成协同效应。依托易买得、SSG.com、星巴克韩国等渠道，新世界拥有庞大的消费者数据资源，未来将结合AI分析能力，实现个性化推荐与自动化运营等新型商业模式。公司计划将这些数据与AI分析能力相结合，实现定制化商品推荐和自动化流通运营等新型商务服务。

郑会长在AI领域寻找突破口的背景是业务增长瓶颈。专注于流通业的新世界集团销售额从2023年的40.6044万亿韩元增至去年的40.9781万亿韩元，增幅有限。在内需消费低迷和在线购物市场高速增长并存的情况下，仅靠以线下流通为中心的业务模式难以克服增长瓶颈。分析认为，在此经营环境下，郑溶镇做出超越单纯流通企业、转型为AI基础设施和基于数据的平台企业的战略选择。

郑溶镇参考的模式是美国亚马逊。亚马逊超越单纯流通，通过云服务、广告、第三方卖家服务等实现业务多元化，去年跃居全球流通业销售额榜首。亚马逊去年销售额达7169亿美元，以约37亿美元之差超越沃尔玛。特别是，第三方卖家服务约占整体销售额的24%，云业务AWS约占18%，成为业绩引擎。

但该项目也面临诸多挑战。业界认为，建设韩国最大规模AI数据中心至少需要10万亿至20万亿韩元以上的投资。据悉，SK集团在蔚山建设AI数据中心的投资额约7万亿韩元。新世界相关人士表示："具体建设地点和投资规模尚未确定，将在成立合资企业后确定详细计划。"

然而，由于两家公司均无AI基础设施开发经验，其可行性也受到质疑。Reflection AI一直专注AI智能体开发，新世界也从未建设或运营过数据中心。有观点指出，作为流通企业，新世界在这一市场建立信任、积累经验，尚需时日。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48
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