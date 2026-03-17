新世界携手美国Reflection AI 打造韩国最大AI数据中心

纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国新世界集团与美国人工智能（AI）企业Reflection AI合作，将在韩国建设最大规模AI数据中心。公司计划以流通业务为基础，向云服务和AI基础设施领域扩展，转型为"韩版亚马逊"。

图为当地时间16日，韩国新世界集团与Reflection AI为建设韩国AI数据中心举行的战略伙伴合作谅解备忘录签约现场。出席活动的有（左起）Reflection AI首席技术官约安尼斯·安托诺格卢（音）、Reflection AI首席执行官米沙·拉斯金、美国商务部长卢特尼克、新世界集团会长郑溶镇和新世界集团经营战略室长（社长）林永录。【图片=新世界集团提供】

分析认为，在韩国线下流通中心业务结构增长瓶颈日益凸显的背景下，新世界意图转型为AI基础设施企业、寻找新增长动力。

当地时间16日，新世界集团和Reflection AI在旧金山签署战略伙伴关系谅解备忘录。新世界集团会长郑溶镇出席并表示，"没有AI的未来，产业将难以存续"。该言论被认为新世界集团正式将AI确立为核心增长引擎。

该项目备受关注的另一原因是其与美国政府的"AI出口计划"相契合。签约仪式上，美国商务部长霍华德·卢特尼克亲自出席并表示："新世界与Reflection AI的合作将为韩国政府、企业及客户创造令人瞩目的成果。"

美国政府自去年起通过行政命令，正在推进向海外推广AI技术及数据中心基础设施政策。新世界与Reflection AI的合作项目被视为美国AI出口计划的首个范例。

两家公司计划共同在韩国建设电力容量达250MW规模的AI数据中心。这将远超目前韩国已建成或计划建设的AI数据中心规模，成"韩国AI数据中心之最"。

双方计划年内成立合资企业，推进数据中心项目。新世界负责用地确保和基础设施建设，Reflection AI负责数据中心运营相关软件开发。尤其是数据中心将搭载英伟达图形处理器，这在韩国同类项目中尚属首次。

郑溶镇表示："此项目不仅将成为新世界未来增长的基础，也将为韩国整体产业的AI生态系统升级做出贡献。"Reflection AI首席执行官米沙·拉斯金(Misha Laskin)表示："韩国是信息技术强国，也是美国的强大盟友。我们将与新世界共同打造韩国能够自主演进的AI基础设施。"

新世界推进的"全栈AI工厂（Full-stack AI Factory）"模式较传统数据中心更进一步。传统数据中心以出租服务器空间为主，而全栈AI工厂则提供从基础设施到平台、软件的一体化服务，使企业无需额外开发即可直接应用AI，同时还能带来AI技术使用费与运营服务收入。

基于该模式，新世界不仅计划转型为AI平台企业，还将与自身零售业务形成协同效应。依托易买得、SSG.com、星巴克韩国等渠道，新世界拥有庞大的消费者数据资源，未来将结合AI分析能力，实现个性化推荐与自动化运营等新型商业模式。公司计划将这些数据与AI分析能力相结合，实现定制化商品推荐和自动化流通运营等新型商务服务。

郑会长在AI领域寻找突破口的背景是业务增长瓶颈。专注于流通业的新世界集团销售额从2023年的40.6044万亿韩元增至去年的40.9781万亿韩元，增幅有限。在内需消费低迷和在线购物市场高速增长并存的情况下，仅靠以线下流通为中心的业务模式难以克服增长瓶颈。分析认为，在此经营环境下，郑溶镇做出超越单纯流通企业、转型为AI基础设施和基于数据的平台企业的战略选择。

郑溶镇参考的模式是美国亚马逊。亚马逊超越单纯流通，通过云服务、广告、第三方卖家服务等实现业务多元化，去年跃居全球流通业销售额榜首。亚马逊去年销售额达7169亿美元，以约37亿美元之差超越沃尔玛。特别是，第三方卖家服务约占整体销售额的24%，云业务AWS约占18%，成为业绩引擎。

但该项目也面临诸多挑战。业界认为，建设韩国最大规模AI数据中心至少需要10万亿至20万亿韩元以上的投资。据悉，SK集团在蔚山建设AI数据中心的投资额约7万亿韩元。新世界相关人士表示："具体建设地点和投资规模尚未确定，将在成立合资企业后确定详细计划。"

然而，由于两家公司均无AI基础设施开发经验，其可行性也受到质疑。Reflection AI一直专注AI智能体开发，新世界也从未建设或运营过数据中心。有观点指出，作为流通企业，新世界在这一市场建立信任、积累经验，尚需时日。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社