롯데온, 22일까지 '엘타운 슈퍼 위크'…"계열사 혜택 한자리에"

롯데리아 등 계열사 대표 상품 특가에 판매

최대 7% 카드 할인·엘포인트 추가 적립 혜택

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 22일까지 계열사 대표 상품을 한데 모은 '엘타운 슈퍼 위크'를 진행한다고 17일 밝혔다.

롯데온의 '엘타운(L.TOWN)'에서 열리는 이번 행사에는 롯데GRS, 롯데웰푸드, 롯데칠성음료 등 주요 계열사가 참여한다. 롯데온은 롯데리아의 인기 상품인 리아 불고기 세트 지류 상품권을 할인된 가격에 판매하고 롯데웰푸드와 롯데칠성음료의 대표 상품 구매 시 엘포인트를 추가 적립해 준다.

롯데온은 오는 22일까지 '엘타운 슈퍼 위크'를 진행한다고 17일 밝혔다. [사진=롯데온]

푸드, 디지털가전, 리빙 등 카테고리별 행사도 진행한다. 푸드 부문에서는 롯데웰푸드의 구구 크러스터, 꼬깔콘·치토스 등 인기 스낵을 비롯해 광천김, 종근당건강, 매일유업, 사조 등 브랜드가 참여한다. 홈리빙 부문에서는 애경, 휘슬러 코리아, 까사미아, 키친아트, 신일전자 등을 할인 판매한다.

디지털가전 부문에서는 브라운 전기면도기, 에브리봇 로봇청소기, 나르왈 로봇청소기 등 생활가전을 선보인다. 로지텍의 인기 버티컬마우스 리프트 신규 '웜그레이' 컬러 론칭 프로모션도 진행한다. 봄맞이 여행에 적합한 롯데호텔 제주, 푸꾸옥, 방콕, 발리 등 다양한 패키지와 숙박 상품도 마련했다.

롯데온은 행사 기간 카테고리별 최대 20% 할인 쿠폰을 지급하며 1만원 이상 결제 시 최대 7% 카드 할인 혜택도 제공한다. 첫 구매 및 복귀 고객을 위해 2만원 이상 구매시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰도 준비했다.

김은수 롯데온 엘타운팀장은 "롯데 그룹사의 인기 상품과 롯데온 인기 제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 엘타운 슈퍼 위크를 진행한다"며 "앞으로도 그룹사 간 협업을 강화해 엘타운에서 다양한 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com