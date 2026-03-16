서울시, 17일 미세먼지 비상저감조치…"공공 차량 2부제·공사장 단축"

수도권 초미세먼지 50㎍/㎥ 초과

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 올해 봄 첫 미세먼지 비상저감조치를 시행한다.

서울시는 16일 수도권(서울, 인천) 초미세먼지 일평균 농도가 50㎍/㎥ 초과했다고 밝혔다. 내일 역시 50㎍/㎥ 초과가 예고됨에 따라 오전 6시~오후 9시까지 미세먼지 비상저감조치를 시행한다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보인 15일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 마스크를 쓴 시민이 이동하고 있다. 2026.02.15 ryuchan0925@newspim.com

서울 지역 고농도 상황은 국외 대기오염물질 유입과 대기정체로 인한 미세먼지가 축적되면서 발생했으며, 서울시는 발령 요건 충족에 따라 선제적·집중적 저감 대책을 가동한다.

미세먼지 배출 절감을 위해 행정·공공기관 공용차량과 소속 임직원 차량을 대상으로 공공 2부제를 의무 시행한다. 시행일의 홀짝에 따라 차량번호 끝자리에 홀수(짝수)인 차량만 운행할 수 있으며, 민원인 차량과 친환경 차량(하이브리드․전기․수소), 임산부, 장애인·영유아 동승 차량, 경찰·소방·군용 등 특수목적 차량, 비상저감조치 업무용 차량, 기관장이 인정한 차량은 적용 대상에서 제외된다.

사업장·공사장 가동도 관리한다. 17일 오전 6시부터 오후 9시까지 대기오염물질 배출사업장 45개소는 운영시간을 단축·조정하며, 터파기 공사가 진행 중인 건설공사장 552개소는 공사시간을 단축·조정하고 노후 건설기계 사용을 제한한다.

자원회수시설·열병합발전소 등 21개 의무사업장은 최소 15% 이상 배출을 감축하고, 서울대학교, 중앙보훈병원 등 24개 자율사업장은 기존에 체결한 자율협약에 따라 감축을 이행한다.

도로 미세먼지 제거도 강화해 취약지역 인접 도로와 일 교통량 2만5000대 이상 중점관리구간은 하루 4회 이상 청소하고, 일반도로는 평시 1회에서 2회 이상으로 확대 운영한다.

조치의 실효성을 높이기 위해 내일 오전 25개 자치구 부구청장이 참여하는 이행상황 점검회의를 개최한다. 현장 점검은 시·자치구 합동 94개 반이 투입되며, 배출사업장 점검 26개 반(52명), 공사장 점검 68개 반(136명) 등으로 세분화해 집중 단속한다.

시민 건강 보호를 위해 시·자치구 주관 공공 야외행사와 체육시설 운영은 원칙적으로 중지되며, 덕수궁 왕궁수문장 교대의식과 숭례문 파수의식 등 시 주관 야외행사는 17일부터 비상저감조치 해제 시까지 미운영한다.

발령 사실과 시민 행동수칙은 보도자료, 시민게시판, 지하철 안내방송, 도로전광판, 버스 정보안내단말기 등을 통해 신속히 안내한다.

권민 기후환경본부장은 "고농도 미세먼지 상황에서는 시민 건강 보호가 무엇보다 중요한 만큼 비상저감조치에 시민과 사업장의 적극적인 협조가 필요하다"며 "시민들께서는 불필요한 야외활동을 자제하고 외출 시 보건용 마스크 착용 등 건강관리에 유의해 주시길 바란다"고 전했다.

이어 "자가용 이용을 줄이고 대중교통을 이용하는 등 생활 속 미세먼지 저감 실천에 동참해 주시길 바라며, 사업장과 공사장에서도 배출 저감 조치에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

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