임현수 용인시의원 "민생 회복 최우선…반도체산단·교통 문제 해결해야"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 더불어민주당 교섭단체 대표 임현수 의원이 제301회 임시회 제1차 본회의에서 교섭단체 대표연설을 통해 민생 회복, 용인반도체산업단지 차질 없는 추진, 교통 개선 등을 강조했다.

용인시의회 임현수 의원.[사진=용인시]

임 의원은 "용인시의회 역사상 처음으로 진행되는 교섭단체 대표연설의 기회를 얻게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로 지방의회법 제정을 통해 의회의 기능이 강화되고 교섭단체의 역할이 제도적으로 뒷받침되기를 기대한다"고 16일 밝혔다.

최근 고금리·고물가로 시민 생활비 부담이 커지고 자영업자·가계 구매력이 약화된 상황을 지적하며 "민생 회복은 예산 규모나 사업 수가 아니라 시민 부담이 실제 줄었는지로 평가해야 한다"고 주장했다.

이어 "민생 정책을 단발성 지원에서 생활비 구조를 낮추는 방향으로 전환하고 지역화폐 확대를 통해 지역 소비를 활성화해야 한다"고 덧붙였다.

용인반도체산업단지와 관련해선 "단순 지역 개발이 아닌 대한민국 반도체 경쟁력과 미래 산업 전략의 핵심"이라며 "용인 건설 원안이 흔들려선 안 되며 차질 없이 추진해야 한다"고 촉구했다. 전력·용수·교통·주거 기반시설 해결과 반도체 인재 양성 등 중장기 전략을 정부·경기도·용인시가 함께 마련할 것을 요구했다.

교통 문제에 대해서는 "용인은 빠르게 성장하지만 교통 인프라가 시민 삶의 속도를 못 따라간다"며 "대규모 개발 후 교통 보완이 아닌 교통 계획을 도시 발전 전제 조건으로 삼는 정책 전환이 필요하다"고 강조했다. 광역철도망 확충, 광역버스 증차·노선 조정 등 시민 체감 대책을 주문했다.

마지막으로 "협치는 비판 멈춤이 아니라 서로 다른 의견을 제도 안에서 조정·토론하는 과정"이라며 "더불어민주당은 열린 자세로 협치에 참여하고 시정 성공을 위해 책임 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

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