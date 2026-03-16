탑머티리얼, LFP 다기능성 첨가제 합성기술 특허 등록

평택 공장 양극활물질 생산 공정에 적용 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 토털솔루션 전문기업 탑머티리얼은 양극활물질 제조 공정에서 다기능성 첨가제를 활용한 LFP(리튬인산철) 합성기술에 대한 특허 등록을 완료했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 기술은 LFP 양극활물질 생산 공정에 적용되는 기술로 하나의 첨가제가 여러 기능을 동시에 수행하도록 설계된 것이 특징이다. 이를 통해 LFP 입자의 구조와 전도성을 함께 개선해 에너지 밀도를 높이고 생산 공정 효율을 향상시킬 수 있다.

특히 해당 기술은 LFP 입자 내부 구조 안정성과 균일한 탄소 코팅 형성을 동시에 구현해 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 배터리의 출력 및 수명 개선에 기여할 수 있도록 설계됐다. 전극 제조 과정에서도 구조 안정성을 유지해 높은 전극 밀도를 확보할 수 있어 에너지 밀도 향상과 공정 안정성 측면에서 경쟁력을 갖는 기술이라는 평가다.

탑머티리얼 로고. [사진=탑머티리얼]

또한 이 기술은 LFP 단일 소재뿐 아니라 NCM 등 다른 양극활물질과 혼합해 사용하는 전극 설계에도 적용 가능해 활용 범위가 넓다. 탑머티리얼은 이번 특허 기술을 최근 준공한 평택 공장의 LFP 양극활물질 생산 공정에 적용할 계획이다.

탑머티리얼 관계자는 "이번 특허는 LFP 공정에서 첨가제를 단순 탄소원으로 사용하는 기존 접근을 넘어 다기능 소재로 활용해 구조·안정성·전도성·공정 효율을 동시에 개선한 기술"이라며 "향후 고밀도 LFP 및 차세대 전극 설계에 중요한 기반 기술로 활용될 것"이라고 밝혔다. 이어 "본 특허는 당사의 LFP 관련 3번째 특허로 LFP 소재 기술 경쟁력 강화를 위해 앞으로도 지속적인 기술 개발을 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com