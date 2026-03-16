신일전자 "세이예스 페르모 캐리어, 현대홈쇼핑 단독 론칭"

이날 오후 10시 55분부터 60분간 판매 방송 진행

원터치 개폐·전면 오픈 구조 적용…편의 기능도 추가

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신일전자는 봄철 여행 시즌을 앞두고 이날 현대홈쇼핑에서 프리미엄 캐리어 브랜드 '세이예스(SAYES)'의 '페르모(FERMO) 캐리어' 단독 론칭 방송을 진행한다고 16일 밝혔다.

방송은 오후 10시 55분부터 60분간 진행된다. 해당 제품은 이동 편의성과 사용성을 강화한 프리미엄 캐리어로, 손으로 손쉽게 여닫을 수 있는 원터치 개폐 방식과 전면 오픈형 구조를 갖춘 것이 특징이다.

신일전자 '세이예스 페르모 캐리어' [사진=신일전자]

메탈 프레임 디자인이 적용됐으며 색상은 실버와 다크그레이, 티타늄골드 등 세 가지다. 기내용 20인치와 대형 28인치로 구성돼 짧은 출장부터 장기 여행까지 폭 넓게 활용할 수 있다.

제품 외부에는 폴리카보네이트(PC) 소재를 적용했다. 해당 소재는 강화유리 대비 약 150배 높은 내충격성을 갖춰 외부 충격 및 압력에 강하면서도 가벼운 무게로 이동 시 부담을 덜어준다.

또 360도 회전이 가능한 우레탄 바퀴를 장착해 다양한 노면 환경에서도 부드러운 이동이 가능하며, 원터치 브레이크 기능을 통해 경사면이나 대기 상황에서도 캐리어를 안정적으로 고정할 수 있다.

TSA 인증 잠금장치를 탑재해 이동 중 안전성도 높였다. USB 충전 포트, 전면 오픈 수납 공간, 컵홀더 및 스마트폰 거치대, 가방을 걸 수 있는 측면 홀더 등 다양한 편의 기능을 더했다.

상단 손잡이에는 일체형 전자저울이 내장되어 별도의 기기 없이 수하물의 무게를 바로 확인할 수 있다. 방송 중 판매 가격은 기내용 20인치 19만9000원, 대형 28인치 23만9000원이다. 두 사이즈를 함께 구성한 세트 상품 구매 시 정가 대비 29% 할인된 금액에 구매 가능하다. 현대홈쇼핑 앱을 통해 구매할 경우 1만원 추가 할인 혜택이 제공된다.

stpoemseok@newspim.com