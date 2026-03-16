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유용원 "호르무즈 파병, 최소 이지스함 필요…청해부대 단독은 리스크 커"

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"이지스함·대드론 능력 보강 필수"
"사드 반출 안보공백 불가피"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 군사전문기자 출신인 유용원 국민의힘 의원은 16일 호르무즈 해협 파병 논의와 관련해 청해부대를 현 전력 그대로 투입하는 방안에 대해 "리스크가 너무 크다"며 최소 이지스함 등 추가 전력 보강이 필요하다고 밝혔다.

그는 미사일·드론 위협이 커진 현재 상황에서 대드론 대응 능력을 갖춘 전력 없이 단독 함정을 보내는 것은 위험하다고 지적했다.

유 의원은 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "청해부대를 그대로 보내는 건 리스크가 너무 크다"며 "파병 시 최소한 이지스함 한 척은 필요하고, 대드론 대응 능력 보강이 필수 조건"이라고 강조했다.

유용원 국민의힘 의원.

그는 "청해부대는 4500톤급 구축함 딱 한 척으로 대해적 작전을 주목적으로 파견된 부대"라며 "2020년 호르무즈 해협 작전 때와 달리 지금은 미사일과 드론이 날아다니는 전쟁 상황이어서 위험도가 훨씬 높다"고 설명했다.

유 의원은 "국익, 파병 부대 안전, 국회 동의와 국민적 공감대 등 세 가지 요소를 고려해야 한다"며 "어떤 형태의 동의안이 올라오느냐에 따라 찬성과 반대가 달라질 것"이라고 말했다.

그는 "다국적 함대에 여러 나라가 참가한다면 우리 부담이 줄어들 수 있지만, 단독으로 우리 함정만 호위한다면 요구되는 함정의 성격과 숫자가 달라질 수밖에 없다"며 "이번 건은 상당히 리스크가 크기 때문에 단계적으로 조건을 걸어서 접근하는 게 바람직하다"고 덧붙였다.

이란과 미국 전쟁의 장기화 가능성에 대해 유 의원은 "미국이 계속 최대 규모 폭격을 예고하는 건 타격할 표적이 그만큼 많이 남아 있다는 얘기"라며 "이란의 해군력과 공군력은 상당히 무력화됐지만 지상군은 상당수 살아 있고, 지하에 만리장성이 구축돼 있어 지하 시설도 많이 남아 있을 것"이라고 분석했다.

그는 "특히 테러전은 상당히 오래갈 수 있다"며 "토마호크 미사일 오폭으로 이란 학생 175명이 희생된 사건이 비극의 씨앗을 뿌린 측면이 있다"고 우려했다. 다만 "트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 4-6주 내 갑작스러운 종전 선언을 할 가능성도 있다"고 전망했다.

사드 반출 문제와 관련해서는 "사드는 아직 대체 수단이 없는 상태여서 반출 시 안보 공백이 불가피하다"며 "패트리어트는 천궁-II로 어느 정도 공백을 메울 수 있지만, 사드 요격 고도인 40-150km를 커버할 L-SAM은 내년부터 본격 양산 배치된다"고 설명했다.

유 의원은 "사드는 중국 ICBM 요격용이 아니라 부산, 진해, 원전 등 남쪽 지역 보호가 주목적"이라며 "정부가 사드 차출 등 안보 이슈에 대해 있는 그대로 밝히고 정공법으로 설득하는 게 중요하다"고 강조했다.

한편 유 의원은 최근 우크라이나 방문 소감을 전하며 "한 공장에서 FPV 자폭 드론을 한 달에 12만 대 생산하고 있었다"며 "우리나라는 전체 능력을 다 해도 1년에 1만 대도 바로 만들기 힘든 수준"이라고 지적했다.

그는 또 "북한군 포로들이 한국행을 위해 우크라이나 측에 협조를 요청하고 있다"며 "러시아로 송환되면 안 된다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표와의 관계에 대해서는 "요즘 같은 상황에서는 '뭐 어때' 하는 생각"이라며 "한동훈의 방향이 결국 옳았던 것 아니냐는 공감대가 당내에서 확산되고 있다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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