오비맥주 청주공장, '세계 물의 날' 맞아 하천 정화 활동…수자원 보호 캠페인 전개

청주시 서원구 외천천서 쓰레기 수거 활동

임직원 물 절약 교육·아이디어 공모 추진

서원구청과 협력한 '자원 多 잇다 사업' 일환

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오비맥주 청주공장이 '세계 물의 날(3월 22일)'을 맞아 충청북도 청주시 서원구 외천천 일대에서 하천 정화 활동을 펼치고 임직원을 대상으로 환경 교육을 실시했다. 맥주의 핵심 원료인 물의 중요성을 알리고 지역사회와 함께 수자원 보호 활동을 강화하기 위한 취지다.

16일 오비맥주는 지난 13일 청주공장 청주시 서원구청과 함께 외천천에서 쓰레기 수거 활동을 진행했다고 전했다. 외천천은 청주시 서원구 남이면 용덕산에서 발원해 도심을 흐르는 하천으로 청주 시민들이 일상에서 가장 가까이 접하는 대표적인 생활 하천이다.

[사진자료: 오비맥주 이철우 청주공장장(오른쪽)이 신민철 서원구청장(오른쪽에서 두 번째)과 함께 청주시 서원구 외천천 일대에서 환경 정화 활동을 하고 있다. (사진제공:오비맥주)]

이날 행사에는 이철우 청주공장장을 비롯한 오비맥주 임직원 20여 명과 신민철 청주시 서원구청장 및 서원구청 관계자 10여 명이 참여했다. 오비맥주 청주공장은 지난해 2월 청주시 서원구와 '자원 多 잇다 사업' 업무협약을 체결하고 연 2회 환경보호 캠페인과 관내 환경 정화 활동을 이어오고 있으며 이번 활동도 해당 사업의 일환으로 진행됐다.

하천 정화 활동과 함께 공장 내 물 사용량 절감을 위한 임직원 환경 교육도 실시했다. 오비맥주 청주공장은 효율적인 수자원 활용 방안을 발굴하기 위해 사내 아이디어 경연대회를 한 달간 개최할 계획이다.

이철우 오비맥주 청주공장장은 "매년 세계 물의 날을 맞아 청주시의 일원으로서 깨끗한 지역 하천 생태계를 조성하기 위한 다양한 활동을 이어오고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 수자원 보호와 환경 보전을 위해 노력하고 공장 운영 과정에서도 수자원 관리를 강화해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com