국민의힘 "서울시장 비공개 1인·충남지사 김태흠 공천 후보 추가 접수"

공관위 "서류 접수 완료...면접심사 13일 신속 시행"

오세훈 "오늘 공천 등록 못 해"

선거 참여 의지는 밝혔지만 무소속 출마엔 선 그어

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘은 12일 6·3 지방선거 공천 후보 추가 공모 결과, 서울시장 후보에 비공개 1인과 충남지사 후보에 김태흠 현 충남지사가 접수를 마쳤다고 밝혔다.

국민의힘은 지난 11일 현직 단체장인 오세훈 서울시장과 김태흠 충남지사가 기한 내 공천 신청을 하지 않자 이날 하루 추가 접수를 공고한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 10일 오전 서울시청 3층 대회의실에서 개최된 '서울시 26년 유공납세자 표창장 수여식'행사에 참석해 생각에 잠겨있다. 2026.03.10 yym58@newspim.com

6·3 지방선거 최대 격전지 후보군 중 한 명인 오세훈 서울시장은 '혁신 선대위 조기 출범'을 요구하며 추가 접수 기간에도 후보 신청을 하지 않겠다고 선언했다.

오 시장은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '2026 하이서울기업지원 사업설명회'에 참석한 후 기자들과 만난 자리에서 "오늘은 (국민의힘 서울시장) 공천 등록 못 한다"고 말했다.

그는 "당의 노선 전환을 실현할 수 있는 변화가 필요하다고 말했고, 혁신 선대위를 조기 출범하는 게 좋은 해법"이라고 했다.

다만 서울시장 불출마설에 대해서는 "오늘 점심에도 당 지도부를 만나 '선거에 참여하고 싶다'는 의지를 전달드렸다"며 "그러나 최소한의 조건 중 한 가지라도 변화 조짐이 있어야 참여할 수 있지 않겠냐"고 설명했다.

무소속 출마 가능성에 대해서는 "그런 생각은 해 본 적이 없다. 절대로 그럴 일은 없다"고 힘주어 말했다.

9일 도청 문예회관에서 열린 '대전충남 행정통합 범도민 촉구대회'에서 김태흠 충남지사가 인사말을 하고 있다. [사진=충남도] 2025.12.09 gyun507@newspim.com

국민의힘 공천관리위원회는 "서류 접수가 완료됨에 따라, 후보자의 자질과 경쟁력을 면밀히 평가하기 위한 면접심사를 오는 13일 신속히 진행할 예정"이라며 "공관위는 면접 심사 등을 종합적으로 판단해 최종 후보자를 선출할 방침"이라고 말했다.

