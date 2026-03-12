국립공원 야영장 28곳, 봄 맞아 순차 개장

3~5월 지리산·변산반도 등 재개장…예약시스템 통해 운영 일정 확인

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 2026년 국립공원 야영장 47개 중 연중 이용 가능한 19개를 제외한 28개 야영장을 3월부터 순차적으로 개장하고 있다고 12일 밝혔다.

전국 24개 국립공원에는 총 47개 야영장이 있으며, 이 가운데 19곳은 연중 운영하고 나머지 28곳은 겨울철 이용객 감소와 상·하수도 시설 동파 방지 등을 위해 휴장했다가 봄철을 맞아 다시 문을 연다.

월출산 천황야영장(영지).[사진=국립공원공단] 2026.03.12 onemoregive@newspim.com

3월에는 지리산 덕동, 덕유산 3야영장, 다도해해상 염포, 팔공산 도학 야영장 등 4곳이 가장 먼저 개장했다. 4월에는 지리산 백무동·소막골·달궁, 계룡산 갑사, 내장산 내장호, 가야산 삼정·치인, 태안해안 몽산포, 월악산 송계·덕주·용하·하선암, 소백산 남천, 태백산 소도, 팔공산 갓바위 야영장 등 총 15곳이 순차적으로 재개장할 예정이다.

5월에는 오대산 소금강, 덕유산 덕유대(일반영지), 변산반도 직소천 야영장 등 3곳이 새로 문을 연다. 변산반도 직소천 야영장은 부안댐 하류 일대에 새롭게 조성된 야영장으로, 올해 처음으로 탐방객을 맞이하게 된다.

시설 개선 공사로 개장이 다소 늦어지는 곳도 있다. 내장산 내장야영장과 치악산 금대야영장은 6월, 월악산 닷돈재2와 다도해해상 시목 야영장은 7월, 설악산 설악동 야영장은 10월 개장을 목표로 시설 정비가 진행 중이다.

이효일 국립공원공단 고객만족부장은 "국립공원 야영장은 공원별 기후와 관리 여건을 고려해 개장과 폐장 시기를 탄력적으로 운영하고 있다"며 "이용을 계획하는 탐방객은 국립공원공단 예약시스템을 통해 운영 시기를 사전에 확인하고 예약해 주시길 바란다"고 말했다.​

