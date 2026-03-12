'우주를 줄게' 박서함, "많은 걸 배우고 느낄 수 있었던 작품"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박서함이 우주를 줄게 종영을 앞두고 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

박서함은 12일 종영하는 우주를 줄게에서 능력과 비주얼을 모두 갖춘 BS푸드 최연소 팀장 박윤성 역을 맡았다. 극 중 박윤성은 첫사랑 우현진(노정의)을 사이에 두고 선태형(배인혁)과 미묘한 신경전을 벌이며 극의 긴장감을 이끌었다.

모두에게 '완벽한 남자'로 통하는 박윤성의 단호함과 현진을 향한 순애보는 박서함의 절제된 감정 연기와 섬세한 눈빛 표현으로 그려졌다. 특히 대학 시절 현진과의 추억이 담긴 장면과 우주(박유호)를 다정하게 챙기는 모습은 '첫사랑의 설렘'을 자극하며 시청자들의 공감을 이끌어냈다.

앞서 탁류를 통해 첫 사극에 도전했던 박서함은 이번 작품에서 로맨스 캐릭터를 소화하며 또 다른 매력을 보여줬다. 그는 박윤성을 통해 한층 단단해진 연기를 선보이며 배우로서의 가능성을 다시 한번 입증했다.

박서함은 종영을 앞두고 "촬영 준비 기간까지 약 1년을 박윤성과 함께했다"며 "첫 방송을 앞두고 '사랑스러운 드라마'라고 소개했던 순간이 생생한데 벌써 마지막이라는 게 실감 나지 않는다"고 소감을 전했다. 이어 "함께해 준 스태프와 배우들, 그리고 시청자분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

박윤성을 표현하기 위해 가장 고민했던 부분으로는 '멋진 사람'이라는 캐릭터의 이미지를 꼽았다. 그는 "촬영 전부터 윤성이는 정말 멋진 사람이어야 한다는 이야기를 많이 들었다"며 "외적인 모습뿐 아니라 내면의 단단함까지 어떻게 표현할지 감독님과 많은 대화를 나눴다"고 설명했다.

극 중 화제를 모은 '직진 로맨스'에 대해서는 "자신의 감정에 솔직하고 충실한 점이 윤성의 가장 큰 매력"이라고 짚었다. 그는 "첫사랑과 재회한 뒤 마음을 고백하고 매 순간 용기를 내 자신의 방식으로 감정을 전하는 모습이 박윤성다운 모습이라고 생각했다"고 말했다.

삼각관계를 형성한 배우들과의 호흡에 대해서도 언급했다. 박서함은 "노정의, 배인혁 배우 모두 저보다 경험이 많아 촬영 내내 많은 도움을 받았다"며 "항상 긍정적인 에너지로 현장 분위기를 밝게 만들어줘 편안하게 촬영할 수 있었다"고 전했다.

가장 기억에 남는 장면으로는 박윤성의 첫 등장 장면을 꼽았다. 그는 "요리를 하는 모습과 이어지는 대사들로 '박윤성이 어떤 사람인지'를 보여줘야 하는 장면이라 특히 신경을 썼다"며 "현진과의 대학 시절 회상 장면도 지금의 윤성과는 또 다른 풋풋함을 보여줄 수 있어 기억에 남는다"고 말했다.

아역 배우와의 촬영 에피소드도 전했다. 박서함은 "처음에는 유호 배우가 낯설어해 걱정했는데 아이들이 키 큰 사람을 무서워한다는 이야기를 듣고 몸을 낮추고 선물도 주며 다가갔다"며 "이후에는 먼저 와서 안기거나 제 품에서 잠들기도 했는데 그 순간들이 정말 행복했다"고 웃었다.

이번 작품을 통해 배우로서의 성장도 느꼈다고 밝혔다. 그는 "아직 경험이 많지 않아 모든 과정이 새롭다"며 "박윤성과 '우주를 줄게'를 통해 많은 것을 배우고 느꼈다. 앞으로 더 다양한 모습으로 성장하는 배우가 되고 싶다"고 말했다.

마지막으로 그는 "그동안 '우주를 줄게'를 시청해주시고 많은 관심과 응원을 보내주셔서 감사하다"며 "마지막 회까지 함께해주시길 바란다"고 시청자들에게 인사를 전했다.

한편 우주를 줄게 최종회는 오늘 (12일) 밤 10시 40분 방송된다.

