여주시, 세외수입 체납 고지서 1만900건 일괄 발송

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시는 세외수입 체납액 징수율 제고 및 성실 납세 분위기 조성을 위해 체납자들에게 세외수입 체납고지서를 일괄 발송했다고 12일 밝혔다.
이번 발송한 체납고지서는 총 1만900건으로 각 부서에 부과·관리되고 있는 각종 과태료, 과징금, 수수료, 사용료 등 과년도 세외수입 체납이 대상이다.
납부 방법으로는 전국 모든 금융기관에서 CD/ATM을 통해 가능하며 위택스 납부, 가상계좌번호, 신용카드 등 다양한 방법으로 편리하게 납부 할 수 있다.
여주시 관계자는 "시의 재정 여건을 개선하고 성실히 세금을 납부하는 시민과의 형평성을 위해 체납자에 대해서는 관련 법령에 근거한 강력한 체납징수 활동을 펼칠 계획"이라고 밝혔다.
또 "지정된 기한 내 납부하지 않을 경우 차량 번호판영치 및 예금통장 등의 재산 압류, 관허사업 취소, 체납자료 신용정보기관에 제공 등의 체납처분이 이루어질 수 있으니 납부기한 내 납부해 주시길 바란다"고 말했다.
한편 여주시는 카카오 알림톡으로 간편하게 체납내역을 확인하고 납부할 수 있는 전자고지 서비스를 제공하고 있다.
