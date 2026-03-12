김경남, '신이랑 법률사무소'로 돌아온다…더 깊은 매력의 '야심가'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김경남이 한층 깊어진 매력의 야심가로 돌아온다.

김경남이 13일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'로 시청자를 찾는다. 그가 맡은 법무법인 태백의 대표 '양도경'은 냉혹한 승부사로 겉으론 완벽해 보이지만 내면엔 균열을 품고 있는 인물. 김경남은 거침없는 야심과 승부욕으로 극에 묵직한 긴장감을 더할 예정이다.

신이랑 법률사무소 김경남. [사진=킹콩by스타쉽]

그동안 김경남은 극 속에서 결핍과 욕망을 섬세하게 풀어내며 입체적인 캐릭터를 완성해왔다. 그는 SBS '커넥션'에서 금형그룹 부회장 '원종수' 역을 맡아 성공에 대한 집착과 강한 열등감을 지닌 면면을 다양하게 그려냈다. 특히 김경남은 몰락을 앞둔 캐릭터를 동공과 호흡의 떨림으로 디테일하게 표현하는가 하면, 이내 체념의 과정을 밟아가며 폭넓은 감정적 변주를 선보였다.

이어 김경남은 연극 '킬롤로지'에서는 게임 개발자 '폴' 역으로 분해 탁월한 완급 조절로 지루할 틈 없는 독백을 전개했고, 뒤틀린 심리를 지닌 인물을 흡인력 있게 소화하여 호평받았다.

이처럼 여러 작품을 통해 다양한 연기를 보여준 김경남이 '신이랑 법률사무소'를 통해 또 한 번 강렬한 존재감을 예고한다. 그는 최근 공개된 티저 영상에서 거칠게 터져 나오는 "야!"라는 외침 한 마디로 단숨에 분위기를 장악하며 몰입도를 끌어올렸다. 그런가 하면 빙의한 '신이랑'(유연석)과 정반대에 서서 마주한 장면은 두 인물 사이의 대립 구도를 보여주며 캐릭터에 대한 기대감을 높이기도. 이에 '신이랑 법률사무소'에서 김경남이 '양도경' 역을 통해 보여줄 새로운 모습에 관심이 집중된다.

한편, 김경남을 비롯해 유연석, 이솜 등이 출연하는 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 13일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

